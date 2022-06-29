Vợ chồng MC Thành Trung 'tá hỏa' khi con gái lớn bị nhận nhầm là 'vợ', phân bua về tấm ảnh đèo 5 người trên xe máy

Trong chuyến đi này, Thành Trung liên tục cập nhật hình ảnh vợ và các con lên mạng xã hội. Khi về quê, Thành Trung tỏ ra rất thích thú khi ngồi lên xe máy và kèm theo đó là vợ cùng 3 con. Nam MC nổi tiếng hài hước viết: "Quê anh nghèo nhưng vẫn có xe để đèo… em và các con".

Sau thời gian dịch bệnh, mới đây MC Thành Trung mới có thể đưa vợ và các con về quê nội Quảng Ngãi viếng mộ, kết hợp du lịch tại Đà Nẵng. Đây là quãng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi nam MC nổi tiếng, thế nên anh không khỏi phấn khởi trong những giờ phút bên gia đình.

Trong bức ảnh, 5 thành viên trong gia đình Thành Trung không đội mũ bảo hiểm. Để tránh gây ra hiểu lầm hay tranh cãi, nam MC đính chính: "Đèo thôi chứ chưa chắc đã đi đâu, nên anh em đừng bắt lỗi an toàn giao thông đường bộ nhé".

Dưới phần bình luận, cư dân mạng đặc biệt quan tâm đến con gái lớn Zon của Thành Trung, khen cô bé "trổ mã" cao ráo, xinh đẹp. Ngoài ra, biểu cảm nhăn nhó của 2 con trai nam MC khi ngồi kẹp giữa bố mẹ cũng khiến dân mạng "phì cười".

Trong một khoảnh khắc khác, khi MC Thành Trung đưa các con đi tắm biển, bé Zon đứng cạnh bố tạo dáng đã bị một cư dân mạng nhầm là... vợ của nam MC. Cụ thể, anh đăng bức ảnh chụp với 3 con, viết: "Quê hương là chùm khế ngọt! Ông ba và đàn con thơ". Sau đó, một tài khoản đã bình luận bên dưới: "Vợ ăn mặc quá chán".

Bà xã Thành Trung lên tiếng đính chính khi con riêng của chồng bị nhận nhầm là mình. Ảnh: FBNV

Ngay sau đấy, bà xã Ngọc Hương của MC Thành Trung đã lên tiếng giải thích. Cô gọi con riêng của ông xã là "con gái lớn nhà em" và viết: "Dạ chị ơi, con gái lớn nhà em chị ạ. Cháu mới lớp 7, đi biển kín đáo như thế là phù hợp rồi chị. Chán gì nữa". Trước câu trả lời này, khán giả nói trên đã xin lỗi vợ Thành Trung.

Mới 12 tuổi nhưng ái nữ nhà Thành Trung đã cao lớn vượt bậc. Ảnh: FB Thu Phượng

Bé Zon - con gái của Thành Trung và vợ cũ - ca sĩ Thu Phượng - sinh năm 2010, có tên thật là Vi An. Hậu hôn nhân của bố mẹ tan vỡ, bé vào TP.HCM để sinh sống cùng mẹ.

Dù bố mẹ ly hôn đã lâu nhưng bé Zon rất thân thiết với bố và gia đình riêng của Thành Trung. Bé thường xuyên đến nhà bố chơi cùng 2 em. Qua câu trả lời của bà xã Thành Trung hiện tại, có thể thấy cô có mối quan hệ rất tốt với con gái riêng của chồng.

MC Thành Trung và bà xã Ngọc Hương kết hôn vào cuối tháng 3/2017. Họ quen biết nhau khi lần đầu gặp trong một chuyến bay, khi ấy Ngọc Hương là nữ tiếp viên hàng không còn Thành Trung là MC nổi tiếng. Bất chấp khoảng cách 8 tuổi và việc Thành Trung từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, cả hai vẫn quyết định gắn bó, "về chung một nhà".