'Bóng hồng bí ẩn' của MC Lại Văn Sâm hiếm hoi lộ diện, cuộc sống của 'MC quốc dân' sau khi nghỉ hưu được bật mí

Hậu trường 11/06/2022 11:40

MC Lại Văn Sâm hiếm khi nói về chuyện đời tư, mỗi bức ảnh về gia đình của ông trên mạng xã hội đều nhận sự quan tâm từ công chúng.

Tối 10/6, trên trang cá nhân, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng - con trai MC Lại Văn Sâm chia sẻ hình ảnh bên gia đình trong ngày sinh nhật tròn 65 tuổi của bố. Tại buổi tiệc gia đình, MC Lại Văn Sâm hạnh phúc cùng vợ, con trai và các cháu.

Đăng ảnh hạnh phúc của cả gia đình nhân ngày sinh nhật người bố nổi tiếng, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng gọi đây chính "Tình yêu lớn của cả nhà". 

'Bóng hồng bí ẩn' của MC Lại Văn Sâm hiếm hoi lộ diện, cuộc sống của 'MC quốc dân' sau khi nghỉ hưu được bật mí - Ảnh 1
'Bóng hồng bí ẩn' của MC Lại Văn Sâm hiếm hoi lộ diện, cuộc sống của 'MC quốc dân' sau khi nghỉ hưu được bật mí - Ảnh 2
'Bóng hồng bí ẩn' của MC Lại Văn Sâm hiếm hoi lộ diện, cuộc sống của 'MC quốc dân' sau khi nghỉ hưu được bật mí - Ảnh 3
'Bóng hồng bí ẩn' của MC Lại Văn Sâm hiếm hoi lộ diện, cuộc sống của 'MC quốc dân' sau khi nghỉ hưu được bật mí - Ảnh 4
MC Lại Văn Sâm đón sinh nhật giản dị bên vợ và các con. Ảnh: FBNV

 

Trong những hình ảnh được đăng tải, MC nổi tiếng hào hứng khoe tấm thiệp nhỏ xinh được cháu nội viết tặng trong đó có dòng nhắn nhủ "Khi nào ông đưa cả nhà sang Nga chơi nhé". 

Trong các bức ảnh được con trai Lại Bắc Hải Đăng đăng tải lần hiếm hoi vợ của MC Lại Văn Sâm xuất hiện. Những năm qua, bà luôn được miêu tả như “người phụ nữ bí ẩn" của MC nổi tiếng. Sau nghỉ hưu, Lại Văn Sâm mới cởi mở hơn khi nói về vợ.

MC Lại Văn Sâm từng chia sẻ: “Một bạn hỏi tôi sẽ làm gì sau khi nghỉ hưu, tôi trả lời sẽ làm người (cười). Tất nhiên trước đây tôi cũng làm người, nhưng nói một cách văn vẻ là làm nô bộc của dân chẳng hạn. Còn bây giờ tôi là người bình thường, tự do, thoải mái. Bây giờ, 100% thời gian tôi có vợ bên cạnh. Nhưng đừng nói cô ấy đi theo tôi, cô nghe được là mắng đấy.

Nói chung, gia đình tôi cũng không có nguyên tắc gì cả, cứ sống ngẫu hứng, vui vẻ thuận theo tự nhiên. Nhưng điều quan trọng chính là có gì không hài lòng hãy nói ra, đừng nên giữ trong lòng, đôi khi dẫn đến trầm cảm”, MC Lại Văn Sâm chia sẻ.

'Bóng hồng bí ẩn' của MC Lại Văn Sâm hiếm hoi lộ diện, cuộc sống của 'MC quốc dân' sau khi nghỉ hưu được bật mí - Ảnh 5
MC Lại Văn Sâm bên cạnh bà xã. Ảnh: Internet

 

Mỗi lần nhắc tới vợ, MC Lại Văn Sâm luôn dùng những ngôn từ mộc mạc nhưng đầy trân trọng và yêu thương để nhắc tới người phụ nữ ấy.

Nói về việc gặp và nên duyên với vợ, "MC quốc dân" cho rằng đó là "số phận" của cuộc đời ông. Nhìn lại chặng đường trở thành 1 nhà báo, MC nổi tiếng của Lại Văn Sâm, chắc chắn không thể thiếu hình bóng bà xã.

Gặp và nên duyên với vợ trong thời gian đi học tại Nga, năm 1981 Lại Văn Sâm về nước. Nhưng thời điểm đó cả nước đang tinh giảm biên chế, bản thân ông không thể xin được việc làm.

Quá bế tắc, ông quay lại Nga theo diện xuất khẩu lao động để làm phiên dịch. Năm 1987, ông lại về nước và cộng tác với Phòng Thể thao của Đài truyền hình Việt Nam, với vai trò bình luận viên bóng đá, biên dịch bản tin thể thao tiếng Nga.

Nhưng cộng tác đến gần hết năm, Lại Văn Sâm rơi vào tình trạng thất nghiệp vì cơ quan này không nhận ông vào làm việc chính thức.

Và nói không quá lời thì chính vợ và gia đình vợ đã bảo bọc, nuôi dưỡng ông suốt những năm tháng khó khăn đó. Cũng chính nhờ phụ mẹ vợ bán hàng, phiên dịch mà Lại Văn Sâm được người quen giới thiệu vào làm ở VTV.

Có lẽ chính vì thế, mà khi nhắc tới vợ và gia đình vợ, Lại Văn Sâm luôn cảm kích, trân trọng hết mực. Ông còn nhận định: "Nếu không gặp vợ tôi thì có khi tôi lại không được tử tế như bây giờ".

Ở tuổi U60, bà xã vẫn là người chăm lo mọi thứ cho MC kỳ cựu. Sau khi nghỉ hưu tại VTV, MC Lại Văn Sâm thỉnh thoảng tham gia một số chương trình. Ông tiết lộ, bây giờ nếu ông đi quay chương trình, bà sẽ tới trường quay, chăm lo trang phục cho ông, sau đó đi việc của mình. Đến khi Lại Văn Sâm quay xong, bà sẽ trở lại trường quay, cùng ông ra về. 

'Bóng hồng bí ẩn' của MC Lại Văn Sâm hiếm hoi lộ diện, cuộc sống của 'MC quốc dân' sau khi nghỉ hưu được bật mí - Ảnh 6
'Bóng hồng bí ẩn' của MC Lại Văn Sâm hiếm hoi lộ diện, cuộc sống của 'MC quốc dân' sau khi nghỉ hưu được bật mí - Ảnh 7
Sau khi nghỉ hưu ở VTV, MC Lại Văn Sân có nhiều thời gian bên gia đình và có thể đi nhiều nơi. Ảnh: FBNV

 

Không còn áp lực quá nhiều từ trách nhiệm công việc, MC Lại Văn Sâm dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Trong những hình ảnh đời thường được MC Lại Văn Sâm chia sẻ trên Facebook, khán giả có thể thấy tình yêu mãnh liệt của ông dành cho môn thể thao vua. Đa phần hình ảnh của MC Lại Văn Sâm đều gắn với trái bóng tròn. Đó là khoảnh khắc đi công tác hay lúc ở nhà, ngồi quán cà phê... đều xem và đọc thông tin về bóng đá. 

Chia sẻ về sự thay đổi sau khi nghỉ hưu, MC Lại Văn Sâm cho biết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ nghỉ hưu là vui thú điền viên. Kể cả nếu không làm gì tôi cũng không thích hợp với việc trồng cây cảnh hay ngắm cá vàng. Với tôi, nghỉ hưu tức được làm một con người tự do, muốn làm gì thì làm. Thời điểm này, tôi sướng ở chỗ là không còn chịu trách nhiệm như mấy chục năm qua". 

MC Lại Văn Sâm chia sẻ 'không gian sống' sau nghỉ hưu ở VTV: Có 'xa xỉ' như đồn đoán? Dành một góc riêng cho tình yêu thể thao Sea Games

MC Lại Văn Sâm chia sẻ 'không gian sống' sau nghỉ hưu ở VTV: Có 'xa xỉ' như đồn đoán? Dành một góc riêng cho tình yêu thể thao Sea Games

MC Lại Văn Sâm là một người dẫn chương trình tạo nên độ hot của nhiều gameshow truyền hình. Cuộc sống sau khi nghỉ hưu ở VTV của ông khiến nhiều khán giả đặc biệt quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   MC Lại Văn Sâm bà xã Lại Văn Sâm Lại Văn Hải Đăng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 10 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 0 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 25 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 0 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An