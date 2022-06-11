'Bóng hồng bí ẩn' của MC Lại Văn Sâm hiếm hoi lộ diện, cuộc sống của 'MC quốc dân' sau khi nghỉ hưu được bật mí

Đăng ảnh hạnh phúc của cả gia đình nhân ngày sinh nhật người bố nổi tiếng, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng gọi đây chính "Tình yêu lớn của cả nhà".

Tối 10/6, trên trang cá nhân, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng - con trai MC Lại Văn Sâm chia sẻ hình ảnh bên gia đình trong ngày sinh nhật tròn 65 tuổi của bố. Tại buổi tiệc gia đình, MC Lại Văn Sâm hạnh phúc cùng vợ, con trai và các cháu.

Trong những hình ảnh được đăng tải, MC nổi tiếng hào hứng khoe tấm thiệp nhỏ xinh được cháu nội viết tặng trong đó có dòng nhắn nhủ "Khi nào ông đưa cả nhà sang Nga chơi nhé".

Trong các bức ảnh được con trai Lại Bắc Hải Đăng đăng tải lần hiếm hoi vợ của MC Lại Văn Sâm xuất hiện. Những năm qua, bà luôn được miêu tả như “người phụ nữ bí ẩn" của MC nổi tiếng. Sau nghỉ hưu, Lại Văn Sâm mới cởi mở hơn khi nói về vợ.

MC Lại Văn Sâm từng chia sẻ: “Một bạn hỏi tôi sẽ làm gì sau khi nghỉ hưu, tôi trả lời sẽ làm người (cười). Tất nhiên trước đây tôi cũng làm người, nhưng nói một cách văn vẻ là làm nô bộc của dân chẳng hạn. Còn bây giờ tôi là người bình thường, tự do, thoải mái. Bây giờ, 100% thời gian tôi có vợ bên cạnh. Nhưng đừng nói cô ấy đi theo tôi, cô nghe được là mắng đấy.

Nói chung, gia đình tôi cũng không có nguyên tắc gì cả, cứ sống ngẫu hứng, vui vẻ thuận theo tự nhiên. Nhưng điều quan trọng chính là có gì không hài lòng hãy nói ra, đừng nên giữ trong lòng, đôi khi dẫn đến trầm cảm”, MC Lại Văn Sâm chia sẻ.

MC Lại Văn Sâm bên cạnh bà xã. Ảnh: Internet

Mỗi lần nhắc tới vợ, MC Lại Văn Sâm luôn dùng những ngôn từ mộc mạc nhưng đầy trân trọng và yêu thương để nhắc tới người phụ nữ ấy.

Nói về việc gặp và nên duyên với vợ, "MC quốc dân" cho rằng đó là "số phận" của cuộc đời ông. Nhìn lại chặng đường trở thành 1 nhà báo, MC nổi tiếng của Lại Văn Sâm, chắc chắn không thể thiếu hình bóng bà xã.

Gặp và nên duyên với vợ trong thời gian đi học tại Nga, năm 1981 Lại Văn Sâm về nước. Nhưng thời điểm đó cả nước đang tinh giảm biên chế, bản thân ông không thể xin được việc làm.

Quá bế tắc, ông quay lại Nga theo diện xuất khẩu lao động để làm phiên dịch. Năm 1987, ông lại về nước và cộng tác với Phòng Thể thao của Đài truyền hình Việt Nam, với vai trò bình luận viên bóng đá, biên dịch bản tin thể thao tiếng Nga.

Nhưng cộng tác đến gần hết năm, Lại Văn Sâm rơi vào tình trạng thất nghiệp vì cơ quan này không nhận ông vào làm việc chính thức.

Và nói không quá lời thì chính vợ và gia đình vợ đã bảo bọc, nuôi dưỡng ông suốt những năm tháng khó khăn đó. Cũng chính nhờ phụ mẹ vợ bán hàng, phiên dịch mà Lại Văn Sâm được người quen giới thiệu vào làm ở VTV.

Có lẽ chính vì thế, mà khi nhắc tới vợ và gia đình vợ, Lại Văn Sâm luôn cảm kích, trân trọng hết mực. Ông còn nhận định: "Nếu không gặp vợ tôi thì có khi tôi lại không được tử tế như bây giờ".

Ở tuổi U60, bà xã vẫn là người chăm lo mọi thứ cho MC kỳ cựu. Sau khi nghỉ hưu tại VTV, MC Lại Văn Sâm thỉnh thoảng tham gia một số chương trình. Ông tiết lộ, bây giờ nếu ông đi quay chương trình, bà sẽ tới trường quay, chăm lo trang phục cho ông, sau đó đi việc của mình. Đến khi Lại Văn Sâm quay xong, bà sẽ trở lại trường quay, cùng ông ra về.

Sau khi nghỉ hưu ở VTV, MC Lại Văn Sân có nhiều thời gian bên gia đình và có thể đi nhiều nơi. Ảnh: FBNV

Không còn áp lực quá nhiều từ trách nhiệm công việc, MC Lại Văn Sâm dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Trong những hình ảnh đời thường được MC Lại Văn Sâm chia sẻ trên Facebook, khán giả có thể thấy tình yêu mãnh liệt của ông dành cho môn thể thao vua. Đa phần hình ảnh của MC Lại Văn Sâm đều gắn với trái bóng tròn. Đó là khoảnh khắc đi công tác hay lúc ở nhà, ngồi quán cà phê... đều xem và đọc thông tin về bóng đá.

Chia sẻ về sự thay đổi sau khi nghỉ hưu, MC Lại Văn Sâm cho biết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ nghỉ hưu là vui thú điền viên. Kể cả nếu không làm gì tôi cũng không thích hợp với việc trồng cây cảnh hay ngắm cá vàng. Với tôi, nghỉ hưu tức được làm một con người tự do, muốn làm gì thì làm. Thời điểm này, tôi sướng ở chỗ là không còn chịu trách nhiệm như mấy chục năm qua".