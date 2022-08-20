Theo Dân trí, lòng lợn nói riêng và nội tạng động vật nói chung rất giàu dưỡng chất và calo. Cụ thể, các nội tạng thường cho lượng calo năng lượng tương đương thịt nạc (100-150 calo/100g), hàm lượng protein khoảng 16-22% trọng lượng (trừ não và tủy) và hàm lượng chất béo trung bình từ 5-7%, trong đó chủ yếu là chất béo bão hòa và cholesterol.

Với nguyên liệu đơn giản gồm lòng heo, dưa cải muối, món ăn này có thể mua và chế biến tại nhà một cách nhanh chóng. Đặc biệt lòng xào dưa được biết đến là món ăn bình dân chứa nhiều chất dinh dưỡng . Chỉ khoảng 30.000 - 50.000đ là có thể thực hiện được bữa ăn bổ dưỡng cho cả gia đình. Tuy nhiên, việc chế biến và sử dụng món ăn cần có những lưu ý để đảm bảo cho sức khỏe .

- Nguy cơ mắc bệnh tim mạch : Cũng theo thông tin từ Dân trí, lòng có lượng đạm và cholesterol rất cao. Do đó, khi lạm dụng sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn chuyển hóa, mỡ máu làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đặc biệt những người có bệnh liên quan đến chuyển hóa chất đạm như gút, suy thận, béo phì, tiểu đường hoặc bệnh tim. Lượng muối ở trong dưa nhằm để được lâu cũng dẫn đến nguy cơ tăng huyết áp, một trong những căn bệnh thầm lặng dẫn đến bệnh tim, gây tử vong ở nhiều người.

Tuy nhiên, vì lòng lợn và dưa muối đều là 2 thành phần hết sức đặc biệt. Các chuyên gia đều khuyên không nên nạp quá nhiều hay thường xuyên. Ngoài ra, trong khâu chế biến và thưởng thức món ăn cần cẩn trọng để tránh rước bệnh vào người. Những ảnh hưởng của việc ăn lòng xào dưa đến sức khỏe con người được chỉ ra là:

Ăn nhiều lòng lợn dễ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ảnh: Internet

- Có tác động của việc kí sinh trùng: Lòng, dạ dày thường là nơi chứa chất thải bỏ, nhiều loại ký sinh trùng, vi trùng, virus gây bệnh có thể gây bệnh cho người. Do đó, việc làm sạch món ăn rất cần được chú ý. Thông thường, món ăn này thường được rửa cùng các chất có tác dụng diệt khuẩn và khử mùi với các thành phần tự nhiên như: muối, chanh, giấm, rượu trắng, gừng…

- Ảnh hưởng đến đường tiêu hóa: Nguyên nhân được chỉ ra có ở trong dưa, dưa muối vốn là món quen thuộc kích thích dạ dày. Dưa chứa lượng vi khuẩn lactic có lợi, ức chế sự hoạt động của các loại vi khuẩn xấu khác. Tuy nhiên, do dưa sử dụng muối khi ủ chua và còn được bón bằng phân đạm urê nên vẫn còn tồn dư một lượng nitrat đáng kể, lượng nitrat cao trong rau do lượng muối quá cao cũng là nguyên nhân hàng đầu của việc ung thư dạ dày, tăng huyết áp, đột quỵ cũng như nhiều loại bệnh tật.

Lòng xào dưa cần được làm sạch khi chế biến. Ảnh: Internet

- Gây ngộ độc: Khi ăn nội tạng cần chú ý, đặc biệt không ăn loại thức ăn này đã để qua đêm vì đây là loại thực phẩm rất dễ nhiễm khuẩn. Ngay cả khi đã nấu chín và không sử dụng hết, lượng nội tạng thừa cũng nên bỏ đi vì chúng rất dễ nhiễm khuẩn trở lại và gây ngộ độc.

Một số lưu ý mà PGS-TS. Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ trên báo Kinh tế đô thị: “Cần chú ý về an toàn vệ sinh thực phẩm với món lòng lợn xào dưa."

Lượng nội tạng động vật vừa đủ được khuyến cáo là ăn là 2 - 3 lần/tuần, mỗi lần chỉ từ 50 - 70g cho người lớn và 30 - 50g cho trẻ em. Nếu lượng nội tạng trong 1 lần ăn tăng lên thì bạn nên giảm số lần ăn trong một tuần lại.

Nên rửa rau cải trước khi chế biến để giảm bớt nitrat gây ung thư. Tránh ăn dưa, cà muối xổi, hoặc những loại dưa muối khi chưa đủ thời gian, dưa chưa vàng, còn cay. Đặc biệt, cũng không nên ăn quá nhiều dưa muối dù đã qua giai đoạn muối xổi.

Để làm món cho 2 người ăn, bạn có thể chuẩn bị:

- Lòng non 200 - 300 gr; Dưa cải, hành lá, tỏi, cà chua, gừng; Nước mắm, bột nêm, bột ngọt, tiêu, dầu ăn, giấm, muối. Cách thực hiện rất đơn giản:

- Lòng làm sạch, cắt thành miếng vừa ăn. Dưa chua rửa với nước sạch để giảm mặn; hành lá, cà chua thái nhỏ, hành khô băm nhỏ. Tỏi và gừngđập dập, băm nhuyễn.

- Phi gừng và tỏi với dầu ăn, cho lòng vào xào trong vòng 3 phút đến khi chín tới. Tắt bếp và cho lòng ra đĩa.

- Cho dưa cải, cà chua, hành lá đã cắt nhỏ vào chảo, xào với lửa vừa, nêm nước mắm, bột nêm cho đến khi chín tới. Cho lòng vào chảo, xào tiếp với lửa lớn trong 5 phút nữa, nêm nếm lại cho vừa miệng.