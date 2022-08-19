Thói quen ăn uống lành mạnh được khuyến nghị cho phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang PCOS

Sức khỏe 19/08/2022 13:55

Phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe và chế độ ăn uống để giữ một sức khỏe tốt. Dưới đây là một vài lời khuyên từ chuyên gia về thực phẩm dành cho bạn.

 

Thói quen ăn uống lành mạnh được khuyến nghị cho phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang PCOS - Ảnh 1

PCOS là một rối loạn nội tiết tố phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản

Có khả năng một người bị hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) đã được tư vấn một số loại thực phẩm tốt cho họ và một số loại thực phẩm mà họ nên tránh để giảm cân và kiểm soát mức độ hormone. Nhưng thực tế là không có nhóm thực phẩm nào cần phải tránh hoặc ăn với số lượng lớn. Nó chỉ là lựa chọn đúng vào đúng thời điểm và đúng số lượng.

Dưới đây là 7 sự thật về thói quen ăn uống lành mạnh với PCOS:

1. Bạn không cần phải ăn mà không có chất gluten

Thói quen ăn uống lành mạnh được khuyến nghị cho phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang PCOS - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ cố gắng thực hiện chế độ ăn không có gluten vì nghĩ rằng nó sẽ giúp họ giảm thêm vài kg. Tuy nhiên, không có nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều này. Một người thường giảm cân bằng cách ăn ít calo hơn.

Một số phụ nữ bị PCOS, bị bệnh celiac hoặc nhạy cảm với gluten. Đối với những phụ nữ này, tránh gluten có thể làm giảm các triệu chứng của họ và do đó giúp họ cảm thấy tốt hơn. Nhưng không phải tất cả phụ nữ đều cần kiêng gluten trong chế độ ăn kiêng của mình.

2. Sản phẩm sữa có thể được sử dụng

Thói quen ăn uống lành mạnh được khuyến nghị cho phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang PCOS - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người khuyên phụ nữ bị PCOS tránh các sản phẩm từ sữa. Tuy nhiên, sữa và các sản phẩm làm từ sữa rất giàu canxi và protein. Nó có thể làm tăng nồng độ androgen và insulin nhưng với một số lượng hạn chế sẽ không gây hại. Vì vậy, phụ nữ không cần phải tránh hoàn toàn các sản phẩm từ sữa. Khẩu phần nhỏ mỗi tuần sẽ tốt nếu bạn không bị dị ứng.

Ăn sáng nhiều hơn để có thể cải thiện mức độ nội tiết tố

Phụ nữ mắc chứng PCOS nên ăn sáng với số lượng lớn, bữa trưa là cỡ "nữ hoàng" và bữa tối là cỡ "người ăn xin". Ăn sáng nhiều hơn có khả năng cải thiện độ nhạy insulin và giảm nồng độ androgen. Nó cũng giúp bạn no lâu trong ngày.

4. Bổ sung trái cây

Thói quen ăn uống lành mạnh được khuyến nghị cho phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang PCOS - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trái cây rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa quan trọng mang lại một số lợi ích cho phụ nữ bị PCOS. Chọn các loại trái cây như táo, việt quất, dâu tây, v.v. có vỏ. Những loại trái cây như vậy có xu hướng có chỉ số đường huyết thấp hơn các loại trái cây không có vỏ, như dứa, dưa hấu, v.v.

5. Bạn có thể thưởng thức món ngọt 

Thói quen ăn uống lành mạnh được khuyến nghị cho phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang PCOS - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Người ta khuyên rằng phụ nữ mắc PCOS nên tránh các món tráng miệng và đồ ngọt nhưng họ có thể thưởng thức với chế độ ăn kiêng PCOS nếu ăn uống điều độ. Một khối sô cô la đen 70% có thể đáp ứng cảm giác thèm ngọt và cũng rất giàu chất chống oxy hóa nên không gây hại. Vì vậy, hãy tiếp tục và tận hưởng cảm giác thèm ngọt của bạn theo thời gian nhưng có chừng mực.

6.Tập trung vào thực phẩm có axit béo omega-3

Thói quen ăn uống lành mạnh được khuyến nghị cho phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang PCOS - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Axit béo omega-3 có trong cá nhiều dầu như cá hồi và cá mòi cũng như trong hạt chia. Các axit béo này có lợi cho tim mạch và chống viêm. Omega-3 giúp điều chỉnh mức độ hormone ảnh hưởng đến bài tiết testosterone. Do đó, thực phẩm giàu axit béo omega-3 có thể được chứng minh là rất tốt cho phụ nữ bị PCOS.

7. Chỉ tránh các loại thực phẩm có xu hướng làm "phiền" bạn

Thói quen ăn uống lành mạnh được khuyến nghị cho phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang PCOS - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Mọi người đều có một số món ăn mà họ không thể ăn được hoặc khiến họ bận tâm. Điều quan trọng là phải tìm hiểu về những thực phẩm không dung nạp hoặc nhạy cảm khiến bạn đau bụng sau khi tiêu thụ chúng, như đầy hơi, đau bụng hoặc khó tiêu. Bạn nên tránh những thực phẩm đó vì chúng sẽ không giúp phục hồi PCOS và sẽ đóng vai trò như một rào cản trong chế độ ăn uống thân thiện với PCOS của bạn.

Những chia sẻ bao gồm lời khuyên trên chỉ cung cấp thông tin tham khảo. Nó không có cách nào thay thế cho ý kiến ​​y tế đủ điều kiện từ bác sĩ của bạn. Vì vậy, hãy luôn tham khảo ý kiến ​​chuyên gia hoặc bác sĩ riêng của bạn để biết thêm thông tin phù hợp với tình trạng sức khỏe của bạn nhé. 

Theo NDTV

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