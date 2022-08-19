Việc bổ sung các nhóm thực phẩm an toàn và lành mạnh hỗ trợ chiều cao của con rất tốt. Tuy nhiên, nên tránh các loại thực phẩm không lành mạnh cho cơ thể, đặc biệt gây bất lợi cho sự phát triển của xương khớp, khiến con chậm lớn, kém phát triển mẹ nhé.

Theo các chuyên gia, chiều cao của một người phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó gồm: dinh dưỡng , sự rèn luyện thân thể, di truyền và cả những vấn đề khác như bệnh tật, môi trường sống. Để phát triển chiều cao tối đa, nhiều người thường nghĩ ngay đến tập thể thao, hay chú trọng đến những loại thuốc kích thích tăng chiều cao. Thế nhưng, ít ai nghĩ đến một chế độ ăn đúng và đầy đủ cũng góp phần không nhỏ và là điều kiện quan trọng thúc đẩy con cao lớn, khỏe mạnh.

Chúng ta ai cũng biết các thực phẩm chiên rán, dầu mỡ rất ngon miệng và là một trong những món khoái khẩu của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, đây cũng là thực phẩm hàng đầu cản trở khả năng hấp thu canxi của con. Ăn nhiều đồ chiên, xào không chỉ gây tăng cân mà còn làm tăng tốc độ phân giải canxi trong cơ thể.

Theo Vietnamnet, thực phẩm giàu chất béo cung cấp nhiều calo cho cơ thể của trẻ, điều này có thể dẫn đến lượng calo dư thừa trong cơ thể và gây ra béo phì. Trong khi đó, cân nặng là rào cản lớn nhất đối với tăng trưởng chiều cao. Ngoài ra, hàm lượng vitamin D và chất xơ trong thực phẩm quá béo sẽ bị mất trong quá trình chế biến thực phẩm, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa canxi.

Thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ dẫn đến cản trở sự phát triển của xương. Ảnh: Internet

Các loại nước ngọt, trà sữa

Trong xã hội hiện đại, trà sữa và các loại nước ngọt trở nên phổ biến. Cũng vì điều đó mà hầu hết cha mẹ đều chiều chuộng, cho con trẻ nạp các món nước uống này vào người. Không chỉ sản sinh các loại bệnh tật, những món nước uống này còn gây phản ứng với canxi, magie, kẽm và làm tăng lượng canxi bài tiết qua nước tiểu

Nước ngọt có gas thường chứa axit photphoric, còn trà sữa thường có hàm lượng protein thấp, tăng nguy cơ béo phì. Quá trình này kéo dài sẽ khiến canxi trong cơ thể bị thiếu hụt nghiêm trọng. Đặc biệt, hai loại nước này dẫn đến việc khiến cho cơ thể thiếu nhiều dưỡng chất quan trọng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển xương khớp của trẻ. Mẹ tuyệt đối không nên cho con nạp quá nhiều.

Loại nước này dẫn đến việc khiến cho cơ thể thiếu nhiều dưỡng chất quan trọng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển xương khớp của trẻ. Ảnh: Internet

Các loại bánh, kẹo chứa nhiều đường

Các loại bánh, kẹo ngọt đẩy nhanh quá trình mất canxi trong cơ thể. Sở dĩ như vậy vì thực phẩm này chứa nhiều đường. Sau khi đi vào cơ thể, đường sẽ trải qua phản ứng đường hóa làm tiêu hao thành phần canxi, làm tăng nguy cơ loãng xương. Đặc biệt, với những trẻ đang giai đoạn phát triển ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ khiến cho cơ thể tiết ra một loại hormone gây ức chế lên khung xương, làm cho khung xương chậm phát triển. Mẹ nên chọn các loại bánh ít ngọt, các loại bánh thủ công tự làm hoặc chế biến các món ăn sử dụng đường ăn kiêng, một số loại đường tốt cho sức khỏe để phòng tránh bệnh tật cho con mẹ nhé.

Các món bánh ngọt ảnh hưởng đến sự phát triển của xương. Ảnh: Internet

Món ăn quá mặn

Nhắc về các thực phẩm hạn chế chiều cao, một số thực phẩm và các nguyên liệu chứa lượng natri cao ảnh hưởng đến sức khỏe và chiều cao của con trẻ. Nguyên nhân được chỉ ra cũng bởi các món ăn chứa gia vị mặn gây bài tiết nhiều canxi hơn, khi đó, canxi trong cơ thể sẽ bị cạn kiệt dần, khiến xương kém phát triển, ảnh hưởng tiêu cực đến sự tăng trưởng chiều cao của trẻ em. Ngoài ra, ăn nhiều muối cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp, bệnh thận…

Khuyến nghị của WHO chỉ nên dùng dưới 5 gram muối/ ngày đối với người trưởng thành. Thậm chí, bạn có thể sử dụng dưới mức 1 - 2 gram, sử dụng 0,5 gram bởi các thực phẩm thông thường cũng đã chứa sẵn lượng muối để phòng bệnh hiệu quả.

Ăn nhiều muối cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp, bệnh thận… Ảnh: Internet

Theo VnExpress, ngoài việc quan tâm chế độ ăn uống, luyện tập thể thao, mẹ cũng chú ý về giấc ngủ con trẻ. Cho con ngủ đúng và đủ giờ giấc. Khoảng thời gian khuyến nghị là từ 22h và thời gian đủ khoảng 8 tiếng.

- Bổ sung các loại thực phẩm giàu canxi như: thịt, cá, trứng, sữa, các loại hải sản

- Tăng cường việc hấp thụ vitamin D tốt cho xương bằng việc tiếp xúc ánh mặt trời nhẹ nhàng, 6-7h sáng.

- Uống đủ nước cũng là cách để tăng chiều cao, việc cung cấp nước đủ và thường xuyên cho cơ thể sẽ giúp phòng tránh tình trạng tích tụ độc chất, giúp quá trình trao đổi chất trong cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, lưu thông máu diễn ra tốt hơn.

- Nên giữ đúng tư thế, tập cho con dáng đi thẳng

- Tập thể dục ít nhất 1 giờ mỗi ngày, các bài tập tăng chiều cao hiệu quả có thể kể đến như: các hoạt động như tập aerobic, nhảy dây, đi xe đạp, bơi lội; các bài tập tăng cường sức mạnh như chống đẩy; các bài tập linh hoạt như yoga;...