Theo Thanh niên, một nghiên cứu của Nhật Bản đã phát hiện ra điều tuyệt vời ở những người hay cười. Theo đó, cười nhiều có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn.

Hơn cả một nụ cười với ‘10 thang thuốc bổ’, bạn đã biết các tác dụng kì diệu của nụ cười hay chưa?

Để trả lời cho câu hỏi, vì sao cười có tác dụng như vậy, Quỹ tim The Heart Foundation - Trung tâm y khoa Cedars Sinai (Mỹ), giải thích trên báo Thanh niên: Đầu tiên, tiếng cười có tác dụng tương tự như một bài tập tim mạch, cười giúp tim bơm máu và đốt cháy lượng calo. Hơn nữa, cười làm giảm mức cholesterol xấu LDL và tăng mức cholesterol tốt HDL như môn thể thao đi bộ.

Mức cholesterol cao vốn gây nên bệnh tim và đột quỵ, khiến nhiều người tử vong. Tuy nhiên, khi cười lại có tác dụng giảm mức cholesterol. Do đó, cười giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh tim đáng kể. Nghiên cứu này đã được thực hiện trên 20.000 người cho thấy hiệu quả kì diệu, người cười nhiều giảm nguy cơ mắc bệnh tim lên đến 20% so với những người không bao giờ cười.

Theo VietNamNet, các nhà nghiên cứu cũng cho biết, cứ 100 nụ cười thành tiếng thì có tác dụng tương đương với khoảng từ 10 - 15 phút tập luyện trên máy thể dục. Hiệu quả của nụ cười còn được chỉ ra có tác dụng đốt cháy năng lượng trong cơ thể. Nụ cười được ví như bài tập thể dục hít thở ngay lập tức sẽ làm thông thoáng các đường dẫn khí, gia tăng lượng oxy hít vào cơ thể.

Trong những năm qua, việc nghiên cứu về nụ cười được chỉ ra có nhiều tác dụng.

Theo báo Sức khỏe và đời sống tiếng cười kích hoạt sản xuất các chất kích thích thần kinh và dẫn truyền thần kinh: Serotonin (làm dịu thần kinh), dopamine (tạo ra niềm vui), endorphin, những "morphin" tự nhiên này giúp làm dịu cơn đau và lo lắng, xua tan căng thẳng, mang lại sức khỏe và sự thư giãn tuyệt vời cho sức khỏe.

Những lợi ích của nụ cười. Ảnh: Internet

Cười giúp giảm trầm cảm: Ngay cả trong tâm trạng hỗn loạn, trong những thử thách đau đớn nhất, hay những khoảnh khắc nhạy cảm, tiếng cười có thể làm chúng ta ngạc nhiên (thậm chí theo cách không thích hợp): Chúng ta quên đi, trong một vài giây, những khó khăn, để chỉ sống giây phút hiện tại và tận hưởng điều đó một cách đầy đủ nhất, giúp tránh khỏi chứng trầm cảm và tránh bị chìm trong bi kịch.

Cười giúp tăng cường hệ tiêu hóa: Những tràng cười sảng khoái của chúng ta thực hiện một đợt xoa bóp nội tạng thực sự, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình vận chuyển của ruột.

Người tốt cho bệnh nhân tiểu đường: Một nghiên cứu khác theo dõi hiệu quả của liệu pháp cười đối với hệ thống renin-angiotensin ở những bệnh nhân tiểu đường tuýp 2. Kết quả cho thấy, lượng men renin giảm đáng kể khi áp dụng liệu pháp này. Điều này có nghĩa, tiếng cười có thể giúp các bệnh nhân tiểu đường tránh được những biến chứng liên quan đến vi mạch máu.

Nụ cười với sức khỏe tim mạch. Ảnh: Internet

Cười giúp tăng cường khả năng miễn dịch: Các nhà khoa học khẳng định, cười có tác dụng vô cùng tích cực và quan trọng đối với hệ miễn dịch. Họ còn cho rằng nên xếp việc cười ngang hàng với việc dùng vitamin tổng hợp và xà phòng diệt khuẩn. Với những tác dụng như giảm lượng hoóc môn gây căng thẳng, tăng cường tuần hoàn máu, tăng lưu lượng oxy qua hít thở, giải tỏa các cảm xúc tiêu cực, cười sẽ kích thích hoạt động của hệ miễn dịch và giữ cho cơ thể khỏe mạnh.

Với những lợi ích của nụ cười, bạn đừng quên bổ sung thói quen có lợi này cho cơ thể mỗi ngày nhé. Bạn hoàn toàn có thể ‘kích hoạt’ chức năng cười như: xem một bộ phim hài, tập yoga cười, trò chuyện với nhóm bạn, rèn luyện môn thể thao yêu thích…