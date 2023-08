Thời điểm mà đối tượng này lẻn vào bệnh viện bắt cóc bé sơ sinh được xác định vào khoảng 20h, lúc người thân chuẩn bị thăm nom trẻ.

Vào ngày 20/8, tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ (TP Hà Nội) xảy ra một vụ việc hết sức nghiêm trọng. Theo đó, một người phụ nữ lạ mặt đã giả làm nhân viên y tế bắt cóc cháu bé sơ sinh nhưng không thành.

Ngay thời điểm trên, bác sĩ phẫu thuật đón bé trai chào đời cũng chính là người đã phát hiện điểm bất thường khi người này mặc trang phục của nhân viên y tế nhưng không có logo của bệnh viện nên giữ lại.

Theo Người lao động, vào thời điểm trên, người phụ nữ lạ vội vàng tìm cách thoát thân, bỏ chạy ra khỏi viện nhưng các nhân viên tế đã tri hô, vây bắt đối tượng ngay trong khuôn viên Bệnh viện, bàn giao cho cơ quan công an.

Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ (Hà Nội) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguười lao động

Cũng theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, đối tượng này lựa chọn thời điểm thực hiện âm mưu vào khoảng 20h, đây là lúc người nhà chuẩn bị vào thăm nom trẻ. Lý giải thông tin này, lãnh đạo BV cũng cho biết đây là khoảng thời gian người nhà vào chăm sóc trẻ theo quy định, có lẽ, đối tượng T. biết rõ thời gian này, lợi dụng cơ hội để đột nhập và bắt cóc trẻ. May mắn vụ việc đã không thành. Sự việc trên khiến không ít người lo lắng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo bệnh viện đã thăm hỏi và động viên gia đình. Hiện tại sức khỏe của bé sơ sinh và bà mẹ hoàn toàn ổn định. Do sản phụ sinh mổ nên tiếp tục nằm tại bệnh viện để theo dõi. Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cũng đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị T. để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Công an đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu làm rõ hành vi của người này.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ cho biết thêm, sắp tới lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ sẽ có hình thức tuyên dương, khen thưởng cán bộ y tế phát hiện kịp thời, ngăn chặn vụ bắt cóc.

