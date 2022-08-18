Theo thông tin trên Zing News, sau 2 ngày tìm kiếm, đội chấp nhận ra về. Anh Văn (đội trưởng đổi cứu hộ) cho biết đây là lần thất bại đầu tiên trong suốt hơn 2 năm qua đội thực hiện tìm kiếm.

Vào 18h30 ngày 18/8, đội cứu hộ 116 cho biết đã kết thúc quá trình tìm kiếm cô gái 23 tuổi bị mất tích gây xôn xao cộng đồng mạng thời gian vừa qua.

Trước đó, ngày 17/8, đội cứu hộ cứu nạn 116 của anh xuất phát từ Thái Bình đến khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, để thực hiện tìm kiếm cô gái 23 tuổi bị mất tích. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

"Không biết cô gái còn sống hay đã mất, cũng không biết liệu cô gái có tử vong ở khu vực sông này không, nên công tác tìm kiếm rất khó khăn", anh Văn cho biết.

"Nước sông chảy rất xiết, dưới lòng sông lại có nhiều cá. Đặc biệt, chúng tôi không xác định được chính xác vị trí mà Hải Như mất tích", anh Văn nói và cho biết nếu trong trường hợp cô gái 23 tuổi mất tích ở sông thì tỷ lệ tìm thấy thi thể vẹn toàn là rất nhỏ.

Cũng theo Sức khỏe và đời sống, đội cứu hộ 116 sử dụng 2 ca nô với gần 20 thành viên, rà cả dưới nước và trên bờ quanh khu vực quanh cầu Cù Sơn để tìm kiếm nạn nhân.

Họ sử dụng camera có chức năng quay dưới nước để quan sát dưới lòng sông. Chiếc camera có gắn thêm đèn LED để giúp đội cứu hộ quan sát rõ vật thể dưới đáy sông.

Hành trình tìm kiếm Hải Như suốt 2 ngày không có nhiều manh mối. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Khi camera ghi hình được các vật thể khả nghi, bộ phận làm nhiệm vụ quan sát ở trên ca nô sẽ thông báo cho nhóm tìm kiếm dùng câu móc kiểm tra.

Đại diện Đội cứu hộ 116 kể rằng đã tìm được nhiều quần áo ở dưới sông nhưng qua kinh nghiệm, các nhân viên cứu hộ nhận định số quần áo này không phải của Hải Như.

Tối 17/8, từ hình ảnh camera dò dưới đáy sông, đoạn chân cầu Cù Sơn, đội cứu hộ có phát hiện một vật rất giống xương chân. Tuy nhiên, khi gắp vật này lên thì bị dòng nước xiết cuốn trôi. Đội đã cố gắng tìm lại nhưng chưa được và chưa xác định được chính xác có đúng là xương hay không.

Nói với Zing News, nguyên điều tra viên cao cấp thượng tá Trịnh Kim Vân cho biết, cơ quan điều tra sẽ không thể đưa ra bất kỳ kết luận hay nhận định nào nếu chưa tìm thấy Hải Như. Theo ông Vân, các thông tin trên mạng xã hội như cô gái đã bị sát hại, bị chôn thi thể... đều chỉ là nghi vấn của cộng đồng mạng. Cơ quan chức năng có thể điều tra theo hướng này nhưng không loại trừ những tình huống khác như: Cô gái đi ra nước ngoài, cô gái chủ động cắt đứt liên lạc với mọi người... Vị thượng tá cũng cho rằng những nhận định, phát ngôn thiếu căn cứ lan truyền trên mạng xã hội đôi khi gây khó khăn cho quá trình điều tra của cơ quan chức năng.

Camera dưới nước được đưa ra sử dụng để phục vụ quá trình tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Ngày 27/7, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm. Người được truy tìm là Lương Hải Như, sinh năm 1999, mất tích từ ngày 14/7.

Theo gia đình, Như ra khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa lúc 20h ngày 14/7. Đến 21h, không liên lạc được với em gái, người thân đã lần theo định vị trên điện thoại để tìm thì thấy địa điểm thay đổi từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ sang khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức.

Người dân tò mò vây kín khu vực cứu hộ. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Trưa 2/8, trong quá trình tìm kiếm ở khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, gia đình nạn nhân đã phát hiện một chiếc dép của Hải Như. Trưa 6/8, gia đình tìm thấy túi xách của Hải Như ở mép bờ sông ở cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai, cách nơi tìm thấy chiếc dép khoảng 500-600 m. Chị gái nạn nhân tiết lộ trước khi mất tích, Như và người yêu cũ tên T.N.T có mâu thuẫn về tiền bạc, tình cảm. Sự việc hiện nhận rất nhiều sự quan tâm từ xã hội.