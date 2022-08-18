TP.HCM: Cha mẹ xót con cầu cứu cư dân mạng truy tìm bé gái 14 tuổi bị mất tích 17 ngày chưa về

Xã hội 18/08/2022 10:38

Vào ngày 17/8, tại địa bàn Quận 8, TP. HCM, một gia đình đã lên trình báo công an việc con gái mất tích 17 ngày chưa về.

Người trình báo là ông Hoàng Minh Phúc (36 tuổi) xin cầu cứu con gái có tên Hoàng Minh Thư (14 tuổi), cháu bé đã mất tích 17 không có tung tích, người nhà chia nhau tìm kiếm nhưng hoàn toàn vô vọng.

Theo lời kể của gia đình, trước khi đi Minh Thư hoàn toàn không có biểu hiện lạ, cũng không có bất cứ mâu thuẫn gì với cha mẹ. Gia đình này thuê nhà trên đường Âu Dương Lân (P.3, Q.8) để làm ăn sinh sống. Từ ngày con gái mất tích, hai vợ chồng đã gác lại hết công việc buôn bán để tìm con nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cháu bé là con gái lớn của gia đình sắp lên lớp 9, đang trong thời gian nghỉ hè.

TP.HCM: Cha mẹ xót con cầu cứu cư dân mạng truy tìm bé gái 14 tuổi bị mất tích 17 ngày chưa về - Ảnh 1
Minh Thư rời nhà đi sáng 31.7, sau đó biệt tăm cho tới hôm nay. Ảnh: Thanh niên

Cha Thư cho hay, bình thường Minh Thư ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết thương cha mẹ, chưa bao giờ cháu rời nhà lâu như thế nên tôi sợ cháu bị dụ dỗ, xâm hại - ông Phúc bất an.

Cho biết thêm với Công an nhân dân, trước khi rời khỏi nhà vào ngày 30/7, Thư xin số tài khoản ngân hàng của người thân nhận được số tiền 5 triệu đồng, không rõ ai chuyển. Thư đã rút hết 5 triệu đồng này ra khỏi tài khoản và không còn liên lạc với gia đình sau đó. Theo ông Phúc, lúc bé Thư rời nhà đi có mang theo điện thoại nhưng khi người nhà gọi vào số máy này thì không liên lạc được. Gia đình cho hay, số tiền đối với cháu bé 14 tuổi cũng rất lớn, gia đình vô cùng lo lắng.

TP.HCM: Cha mẹ xót con cầu cứu cư dân mạng truy tìm bé gái 14 tuổi bị mất tích 17 ngày chưa về - Ảnh 2
Gia đình cung cấp hình ảnh cô bé 14 tuổi mất tích. Ảnh: Công an nhân dân

Cũng theo báo Thanh niên, chị Nguyễn Ngọc Thương (41 tuổi, mẹ Minh Thư) trầm ngâm, gương mặt hốc hác vì suốt nhiều ngày không ngủ được. Chị tâm sự hiện tại, mong ước lớn nhất của chị là con gái sớm được về nhà. 'Nếu con có đọc được những dòng này thì về với ba mẹ đi con. Ba mẹ không trách gì con hết. Chỉ cần con về là ba mẹ vui lắm rồi!' - mẹ Thư chia sẻ.

Hiện tại, gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng, đồng thời nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm con gái. Hi vọng có một tia sáng về thông tin của con.

TP.HCM: Cha mẹ xót con cầu cứu cư dân mạng truy tìm bé gái 14 tuổi bị mất tích 17 ngày chưa về - Ảnh 3
Mẹ Minh Thư vô cùng lo lắng, cô mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền vì không tìm thấy con. Ảnh: Thanh niên

Thời gian gần đây, có nhiều vụ mất tích của các cô gái trẻ không rõ nguyên nhân. Những sự việc trên khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang, lo sợ, hi vọng khi cơ quan chức năng vào cuộc sẽ sớm tìm được người thân an toàn trở về với gia đình họ.

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