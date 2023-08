Vào ngày hôm qua, công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết vừa điều tra vụ đổ keo 502 hàng loạt vào các ổ khóa cửa nhà dân trong đêm nhằm mục đích quảng cáo kênh YouTube.

Theo Người lao động, ổ khóa cổng của hàng loạt căn nhà tại TP Đà Nẵng bị nhỏ keo 502, người dân phải nhờ thợ đến cắt khoá mới ra khỏi nhà. Đối tượng còn để lại mẩu giấy với lời nhắn… đăng ký kênh YouTube. Theo đó, hàng chục hộ dân ở ngõ 89, đường Lê Văn Hưu (phường Mỹ An) buộc phải phá ổ khóa, mở cửa sau khi bị nhỏ keo 502 mới đi làm được.

Tại hiện trường, kèm theo ổ khóa bị đổ keo có một mẩu giấy nhỏ ghi nội dung chỉ dẫn truy cập đến một kênh YouTube: "Đăng ký kênh hv domino…vào YouTube tìm kiếm…liên hệ số ĐT? Vào xem video có bên dưới mô tả".

Ổ khóa cổng bị đối tượng nhỏ keo 502, người dân phải nhờ thợ đến cắt khóa mới có thể ra khỏi nhà. Ảnh: Người lao động

Cũng theo Zing News, sau khi công an vào cuộc điều tra, đối tượng được xác nhận là N.N.K. sinh năm 2006, trú phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Tại cơ quan Công an, bước đầu K. khai nhận đã thực hiện hành vi nhỏ keo, dán giấy tổng cộng 45 hộ dân trong đêm khuya từ phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) đến phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) và một số phường khác trên địa bàn TP Đà Nẵng. Không chỉ vậy, nhiều người còn cho biết một số nhà dân còn bị xịt sơn nhằm tạo sự chú ý để đăng ký kênh YouTube nói trên.

YouTuber K. khai nhận đi phá khóa nhà người khác để tăng lượt theo dõi trên kênh YouTube của mình. Ảnh: Người lao động

Sự việc gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân trên địa bàn. Nhiều người không ngờ đối tượng có các hành vi quấy rối và phá hoại tài sản như trên.

Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ động cơ gây ra vụ việc của K. để xử lý theo pháp luật.

