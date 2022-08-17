Vào ngày 13/8, trên địa bàn tỉnh Hà Nam xảy ra một vụ việc nghiêm trọng, theo đó một cháu bé 3 tuổi bị hành hung và nhốt trong tủ cấp đông.

Hung thủ sau khi nhẫn tâm đánh đập cháu bé thì tiếp tục nhốt nạn nhân vào thùng carton, bỏ vào tủ cấp đông nhằm phi tang dấu vết và hại em đến chết. Trước thông tin vụ việc, những người theo dõi không khỏi bàng hoàng vì lí do khó tin mà hung thủ này đã gây ra. Thêm vào đó, cảnh sát cũng điều tra về hồ sơ tội phạm, kẻ thủ ác này chưa từng có tiền án, cũng như không có bất cứ mâu thuẫn nào với cháu bé và gia đình nạn nhân. Lí do nào dẫn đến những hành động tiêu cực, tàn ác đến như vậy? Trả lời trên Zing News, theo tiến sĩ, thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tâm lý tội phạm, nhận định tâm lý của Giang khi gây án là do nỗi sợ hãi và thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Hành vi của Giang là “bước chuyển” tâm lý, lỡ làm cái này rồi thì phải tiếp tục làm cái kia vì sợ sệt và trốn tránh. Điều này cũng giống tâm lý của những vụ án hiếp dâm, khi hung thủ sau khi gây án sẽ lo sợ nạn nhân tố cáo cơ quan chức năng, nên giết người diệt khẩu.

Bé trai với sợi dây thắt ở cổ. Ảnh: Zing News Chuyên gia cũng phân tích trường hợp của Giang có thể sẽ lo sợ các tình huống xấu như bị người nhà cháu bé đánh, không cho thuê nhà nữa… nên bị can đã nảy sinh ý định giết bé trai mà không cho rằng hành vi của mình sai trái, tàn nhẫn và vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Ông Hiếu cũng nhận định, nguyên nhân sâu xa mà Giang gây án có thể bắt nguồn từ sự xuống cấp về đạo đức, được hình thành trong nhân cách do tiếp thu những tác động bất lợi, sự ích kỷ, vô cảm. Chúng ta rất khó có thể để tưởng tượng rằng, một người bình thường lại có thể xuống tay một cách lạnh lùng và dã man đến thế.

Tên này khai nhận đã nhốt bé vào tủ đông. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Từ một sự việc vô tình đập chày vào đầu khiến cháu bé ngã, đau và khóc lớn, dẫn đến việc nghi phạm tiếp tục có những hành động bạo hành như bịt miệng, ấn xuống sàn nhà, dùng dây giày thắt cổ và cuối cùng là bỏ xác nạn nhân vào tủ đông đã dẫn đến những hệ lụy khiến cả xã hội sững sờ. Khi được hỏi nguyên nhân, Giang chỉ có thể trả lời "do sợ cháu Đ. mách ông, mách mẹ nên tìm cách che giấu việc đã gây thương tích cho Đ.”. Theo chuyên gia, về quyết định khởi tố Giang tội Giết người của Công an tỉnh Hà Nam là chính xác. Hành vi của Giang đã có đủ dấu hiệu khách quan của tội giết người, còn bé trai không tử vong là việc ngoài ý muốn của bị can. Giang sẽ phải chịu tội xử lý theo quy định của pháp luật. Nguyễn Trường Giang làm việc với cảnh sát. Ảnh: Công an nhân dân Vào ngày 13/8, hàng trăm người tham gia tìm kiếm bé trai bị nhốt trong tủ cấp đông. Người giải cứu cháu bé may mắn đã kể lại với VnExpress: "Tôi bế ra ngoài thấy em bé tim vẫn đập song người lạnh toát, không động đậy". "Nếu chỉ chậm một thời gian nữa không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn." Bác sĩ chẩn đoán, bé trai cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, hạ thân nhiệt, chấn thương. Em bị tổn thương thực thể, xuất huyết, xây xước vùng đầu, mặt, cổ và lưỡi sưng nề. Hiện sức khoẻ đã ổn định. Gia đình phải phá cửa để tìm bé bị nhốt trong tủ đông và bỏ đi. Ảnh: VnExpress Cũng trong thời điểm trên, tên này đã trốn về Hà Nội, phủ nhận mọi việc và không nghe máy của người nhà nạn nhân. Công an tỉnh Hà Nam cho biết ngay sau khi phát hiện vụ việc, người này đã bị triệu tập và đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây ra với bé Min.

Gặp gỡ nghi phạm siết cổ bé trai 3 tuổi rồi nhét vào tủ cấp đông: 'Không hiểu sao cháu lại có suy nghĩ giết người' Liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi bị siết cổ rồi nhét vào tủ bảo ôn, sau 2 ngày bị tạm giam tâm lý của Nguyễn Trường Giang ổn định trở lại. Nghi phạm tỏ ra khá bình tĩnh khi khai lại hành vi tấn công bé trai 3 tuổi rồi nhét vào tủ cấp đông.

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