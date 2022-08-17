Hà Nội: Điều tra vụ cháy quán karaoke làm 3 chiến sĩ hi sinh, quyết tâm xử lý nghiêm, điều tra làm rõ, đình chỉ các cơ sở vi phạm

Xã hội 17/08/2022 14:50

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke khiến 3 chiến sĩ PCCC hi sinh những ngày vừa qua, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân và có những kế hoạch tăng cường phòng chống cháy nổ trong thời gian tới.

Theo thông tin từ báo Người lao động, từ vụ việc cháy quán karaoke có tính chất nghiêm trọng khiến 3 chiến sĩ hi sinh, UBND Thành phố Hà Nội vừa có Công văn yêu cầu tăng cường công tác PCCC & CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm túc 6 nội dung phòng cháy chữa cháy. 

Hà Nội: Điều tra vụ cháy quán karaoke làm 3 chiến sĩ hi sinh, quyết tâm xử lý nghiêm, điều tra làm rõ, đình chỉ các cơ sở vi phạm - Ảnh 1
Vụ cháy quán karaoke khiến 3 chiến sĩ PCCC hi sinh. Ảnh: Tuổi trẻ

Trong công điện số 683/CĐ-TTg ngày 1-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 465-CV/TƯ ngày 2-8-2022 của Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Công an TP chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy tại quán karaoke số 231 phố Quan Hoa, Cầu Giấy; xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện các vụ cháy, kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC-CNCH đối với địa bàn, cơ sở xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn (nếu có).

Hà Nội: Điều tra vụ cháy quán karaoke làm 3 chiến sĩ hi sinh, quyết tâm xử lý nghiêm, điều tra làm rõ, đình chỉ các cơ sở vi phạm - Ảnh 2
Chỉ đạo PCC nghiêm túc, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tất cả các vi phạm. Ảnh: Công an nhân dân

Cũng theo VOV, trên cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo về công tác đảm bảo PCCC & CNCH, an toàn sử dụng điện (đặc biệt là loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, cơ sở tập trung đông người...) trên đài phát thanh, truyền hình, báo chí, cổng thông tin điện tử, đồng thời gửi tin nhắn SMS đến các thuê bao di động.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức rà soát, kiểm tra các điều kiện kinh doanh về văn hóa, xây dựng, PCCC-CNCH, an ninh trật tự đối với 100% cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn (thực hiện xong trước ngày 20-9-2022), kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tất cả các vi phạm; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định (nghiên cứu thu hồi các loại giấy phép đủ điều kiện kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật). Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP Hà Nội (qua Công an TP, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH) trước ngày 25-9-2022.

Các nội dung quan trọng khác nêu rõ trong công văn cũng yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

Hà Nội: Điều tra vụ cháy quán karaoke làm 3 chiến sĩ hi sinh, quyết tâm xử lý nghiêm, điều tra làm rõ, đình chỉ các cơ sở vi phạm - Ảnh 3
 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh. Ảnh: Công an nhân dân

Theo báo Công an nhân dân trước đó, vào chiều 1-8, quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, có 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh. Danh tính 3 chiến sĩ hy sinh gồm trung tá Đặng Anh Quân - đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy; trung úy Đỗ Đức Việt, cán bộ phòng cháy chữa cháy và binh nhì Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ. Sự việc trên đã khiến không ít người bàng hoàng, đau lòng. Tang lễ của họ đã được tổ chức nghiêm trang, thể theo nghi thức nhà nước và tưởng nhớ mãi 3 người lính cứu hỏa đã xả thân cứu người. Người dân thành tâm kính cẩn nghiêng mình cầu chúc các anh về nơi an nghỉ cuối cùng sau khi mang lại sự sống và bình yên cho nhân dân!

Thông tin chi tiết về tang lễ 3 chiến sĩ hi sinh khi chữa cháy quán karaoke: tổ chức trọng thể theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân, diễn ra vào ngày 5-8-2022

Thông tin chi tiết về tang lễ 3 chiến sĩ hi sinh khi chữa cháy quán karaoke: tổ chức trọng thể theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân, diễn ra vào ngày 5-8-2022

Lễ tang 3 chiến sĩ hi sinh khi chữa cháy tại quán karaoke được tổ chức trọng thể theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân, cùng với tấm lòng thành kính, tri ân và ghi nhớ công lao của họ.

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