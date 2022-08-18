Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) mới đây đã thông tin về vụ cô gái tử vong trong chung cư mới xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 18/8, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang điều tra vụ cô gái tử vong trong chung cư mới xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là chị N.B. (SN 1997; hộ khẩu tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng).

Quá trình điều tra, công an xác định khoảng 18 giờ cùng ngày, Nguyễn Hà Phúc (SN 1987; trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn với chị N.B. ở sảnh chung cư. Nguyên nhân do Phúc nghi ngờ chị B. quan hệ tình cảm với người khác.

Sau khi 2 người lên phòng, Phúc khóa trái cửa và tiếp tục chửi mắng, có hành động bạo lực với chị B.. Thấy bạn gái bất tỉnh, Phúc đưa vào phòng trong, tiến hành hô hấp nhân tạo, nhưng chị B. không tỉnh, có máu chảy ở sau gáy. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Kết quả pháp y tử thi nạn nhân tử vong do bị dập gan và phù phổi.

Theo thông tin từ VietNamNet, trong quá trình khám nghiệm, công an thu giữ gần 5kg chất bột, chất tinh chế, viên nén. Phúc khai nhận số chất bột, viên nén... trên là ma tuý tổng hợp, Phúc mua và cất giấu tại căn hộ trên để bán qua app Telegram.

Khu chung cư xảy ra vụ việc - Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trước đó, vào khoảng 23h ngày 12/8, Công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo tại một căn hộ ở tòa nhà DV 02, chung cư Rose Town (số 79 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) có người tử vong bất thường. Qua xác minh, cơ quan công an cho biết nạn nhân là Nguyễn Thị N.B. và cũng là người thuê căn hộ.

Tại hiện trường thời điểm đó còn có mặt Nguyễn Hà Phúc, là bạn trai của nạn nhân.

Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

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