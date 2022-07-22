Vụ chồng cũ lái ô tô 'truy sát' vợ và bạn trai ở Đà Nẵng: Diễn tiến sức khỏe của hai nạn nhân hiện ra sao?

Xã hội 22/07/2022 11:03

Mới đây, bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiết lộ tình trạng sức khỏe của hai nạn nhân trong vụ chồng cũ lái ô tô "truy sát'" vợ và bạn trai của vợ ở Đà Nẵng.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, vào ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Văn Quý Đạt (SN 1987, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người. Đạt là đối tượng đã lái ô tô, cố tình tông đôi nam nữ trên đường phố Đà Nẵng khiến những người chứng kiến sự việc đều kinh hoàng, phẫn nộ.

Vụ chồng cũ lái ô tô 'truy sát' vợ và bạn trai ở Đà Nẵng: Diễn tiến sức khỏe của hai nạn nhân hiện ra sao? - Ảnh 1
Camera an ninh ghi lại sự việc người đàn ông lái ô tô cố tình tông vợ cũ ở Đà Nẵng - Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến tình hình sức khỏe của các bị hại, Bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện sức khỏe của nam nạn nhân V.T.H (SN 1988, trú quận Hải Châu) còn nặng nên vẫn đang được các bác sĩ theo dõi tích cực tại khoa Ngoại lồng ngực. Còn nạn nhân nữ đang được điều trị tại khoa Ngoại bỏng.

"Khuya 18/7, nạn nhân nam nhập viện trong trường hợp bị đa chấn thương, trong đó bị tràn khí màng phổi, gãy loạt xương sườn. Còn nạn nhân nữ bị rách da, tổn thương phần mềm... Hiện, nam bệnh nhân đã được bệnh viện phẫu thuật, nhưng vẫn đang trong quá trình theo dõi sức khỏe", bác sĩ Nhân thông tin.

Vụ chồng cũ lái ô tô 'truy sát' vợ và bạn trai ở Đà Nẵng: Diễn tiến sức khỏe của hai nạn nhân hiện ra sao? - Ảnh 2
Nghi phạm Văn Quý Đạt tại cơ quan công an - Ảnh: VNExpress

Trước đó, dẫn tin từ báo Dân Việt, vào ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đã tạm giữ Văn Quý Đạt để điều tra về hành vi “giết người”. 

Điều tra ban đầu cho thấy, vào khuya 18/7, anh V.T.H chạy xe máy chở chị N.V.N.H (SN 1992, trú Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê; vợ cũ của Đạt) lưu thông trên đường 2/9 thì bất ngờ bị ô tô BKS 43A-455.50 tông từ phía sau. 

Cú tông mạnh khiến cả hai ngã xuống đường. Chưa dừng lại, tài xế ô tô tiếp tục lái xe tông nhiều lần về phía anh H và chị N.H trước khi bỏ chạy. Hậu quả, anh H. bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, xe mô tô bị hư hỏng. 

Nhận được tin báo, Công an quận Hải Châu tập trung trinh sát điều tra, truy xét và bắt nghi phạm gây án là Văn Quý Đạt. Tại cơ quan công an, Đạt khai là chồng cũ của chị H, do ghen tuông nên lái xe tấn công vợ cũ và bạn trai.

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