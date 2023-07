Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, vào ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Văn Quý Đạt (SN 1987, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người. Đạt là đối tượng đã lái ô tô, cố tình tông đôi nam nữ trên đường phố Đà Nẵng khiến những người chứng kiến sự việc đều kinh hoàng, phẫn nộ.

Trước đó, dẫn tin từ báo Dân Việt, vào ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đã tạm giữ Văn Quý Đạt để điều tra về hành vi “giết người”.

Điều tra ban đầu cho thấy, vào khuya 18/7, anh V.T.H chạy xe máy chở chị N.V.N.H (SN 1992, trú Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê; vợ cũ của Đạt) lưu thông trên đường 2/9 thì bất ngờ bị ô tô BKS 43A-455.50 tông từ phía sau.

Cú tông mạnh khiến cả hai ngã xuống đường. Chưa dừng lại, tài xế ô tô tiếp tục lái xe tông nhiều lần về phía anh H và chị N.H trước khi bỏ chạy. Hậu quả, anh H. bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, xe mô tô bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Công an quận Hải Châu tập trung trinh sát điều tra, truy xét và bắt nghi phạm gây án là Văn Quý Đạt. Tại cơ quan công an, Đạt khai là chồng cũ của chị H, do ghen tuông nên lái xe tấn công vợ cũ và bạn trai.