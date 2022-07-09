Hà Tĩnh: Xe container tông liên hoàn, phụ lái xe khách rơi xuống giếng tử vong thương tâm

Xã hội 09/07/2022 10:20

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe container, xe khách và xe con tại huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh), khiến một phụ xe khách tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng ngày 9/7, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn huyện này vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe container, xe khách và xe con, khiến một phụ xe khách tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 8/7, ôtô khách giường nằm mang biển kiểm soát 43A-037.51 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, khi đến địa phận xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên thì tài xế cho dừng bên đường để trả hàng cho xe ôtô mang biển kiểm soát 38A-061.64, do anh Trương Văn Triều điều khiển.

Cùng lúc đó, xe container mang biển kiểm soát 51C-638.37 kéo theo rơmooc mang biển soát 51R-127.62 lưu thông theo hướng Nam-Bắc, do không làm chủ tốc độ đã va chạm vào phần hông phía sau của chiếc xe khách.

Hà Tĩnh: Xe container tông liên hoàn, phụ lái xe khách rơi xuống giếng tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông tông liên hoàn - Ảnh: Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam

Dẫn  tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, cú va chạm mạnh từ xe container khiến xe khách bị đẩy đi và đâm vào phần đuôi của xe ôtô 5 chỗ. Vụ va chạm liên hoàn khiến anh Nguyễn Đình N. (22 tuổi, trú tại Đà Nẵng), là phụ xe khách bị rơi xuống miệng giếng trong vườn nhà người dân và tử vong ngay sau đó.

Hà Tĩnh: Xe container tông liên hoàn, phụ lái xe khách rơi xuống giếng tử vong thương tâm - Ảnh 2
Các phương tiện trong vụ tai nạn giao thông bị hư hỏng nặng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên và lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đến hiện trường. Tại hiện trường, phần đầu xe container lao vào bên vệ đường, bể nát. Ô tô khách và xe hơi hư hỏng nặng.

Đến rạng sáng 9/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn mới đưa được thi thể phụ xe khách lên khỏi miệng giếng.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

HOT: Lộ ảnh full HD bạn trai bảnh bao của Phạm Quỳnh Anh?

HOT: Lộ ảnh full HD bạn trai bảnh bao của Phạm Quỳnh Anh?

Dân tình 'bán tín bán nghi' đây chính là bạn trai Phạm Quỳnh Anh, người mà bấy lâu nay nữ ca sĩ luôn giấu kín.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn khiến 1 người tử vong tai nạn giao thông tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 38 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 5 giờ 41 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?