Mạng xã hội mới đây đã chia sẻ bài viết nam tài xế xe ôm công nghệ bị người đàn ông đi ô tô hành hung giữa đường. Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng đã lên tiếng.

Theo VTC News, ngày 10/7, đại diện Công an phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của nam tài xế xe ôm công nghệ tố bị người đàn ông lái ô tô hành hung và đang xác minh, điều tra vụ việc.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ bài viết nam tài xế xe ôm công nghệ bị người đàn ông đi ô tô hành hung giữa đường.

Theo nội dung bài viết, tài xế xe ôm công nghệ trong lúc chạy xe xuống hầm chui Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (hướng Nguyễn Trãi - Hà Đông) thì bị một xe ô tô nhãn hiệu CR-V BKS: 30G-842.18 đi đằng sau liên tục bấm còi đòi vượt.

"Lúc này em đang đi làn bên phải trong cùng nên không cho vượt, sau đó lái xe ô tô đã lao lên chặn đầu rồi hành hung em", tài xế xe ôm trong bài viết lý giải.

Nội dung bài viết đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: Dân Trí

Theo Dân Trí, liên quan tới sự việc, sáng cùng ngày, anh H.Q.N. (29 tuổi, nạn nhân) cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 9/7, khi anh này đang đi làm.

"Tôi đi xe máy vào làn bên phải, đúng làn dành cho xe máy thì bị ô tô Honda CRV biển kiểm soát 30G-842.18 đi đằng sau liên tục bấm còi đòi vượt. Khi vừa qua hết hầm thì tôi bị chặn đầu", anh N. nói cho kể rằng bị tài xế ô tô đấm 3-4 phát vào mặt.

Theo lái xe máy, thời điểm đó, tài xế ô tô còn cầm theo một con dao xuống để đe dọa anh. Còn ở trong ô tô, một người phụ nữ nói vọng ra: "Xin vượt mà không cho".

Vụ việc khiến anh N. bị rách môi trong, phải đi khâu 4 mũi. Anh N. sau đó đã trình báo công an sở tại.

"Tôi bị đánh gãy răng, chảy máu mồm. Tôi rất hoảng sợ bởi từ bé bản thân tôi đã bị bệnh thiếu máu. Sau khi đi tới trạm y tế thì bác sĩ nói tôi bị vỡ răng và rách môi", anh N. nói thêm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-tai-xe-xe-om-cong-nghe-nghi-bi-nguoi-lai-o-to-danh-vi-khong-nhuong-duong-co-quan-chuc-nang-vao-cuoc-xac-minh-482066.html