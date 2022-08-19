Gia đình cô gái 23 tuổi nghẹn ngào khi đội cứu hộ 116 dừng công tác: 'Sẽ tìm con đến khi nào không còn hy vọng'

Chỉ cần một tia sáng, gia đình này vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm con gái 23 tuổi bị mất tích hơn 1 tháng nay tại Hà Nội.

Vào ngày hôm qua 18/8, sau 2 ngày truy tìm bằng nhiều phương pháp và lực lượng, đội tìm kiếm 116 buộc phải dừng lại các công tác, đội cho hay không phát hiện xác cô gái dưới sông. Đội cứu hộ cho hay đây là thất bại trong việc tìm kiếm người gặp nạn suốt 2 năm của họ. Thời điểm soi và tìm kiếm, một số vật dụng cũng như quần áo thời điểm trên được vớt lên, tuy nhiên được xác định không phải của Hải Như. Ngày 17/8, đội cũng soi được một vật giống xương chân người nhưng khi đang vớt lên thì dòng nước chảy xiết, vật thể bị trượt đi, đội cố gắng vớt lại nhưng không thành. Song song đó, các thông tin đều trở nên mông lung "Không biết cô gái còn sống hay đã mất, cũng không biết liệu cô gái có tử vong ở khu vực sông này không, công tác tìm kiếm rất khó khăn.” - đội trưởng đội cứu hộ 116 cho hay.

Đội cứu hộ cho hay đây là thất bại trong việc tìm kiếm người gặp nạn suốt 2 năm của họ. Ảnh: Zing News Trước đó nhiều ngày tìm kiếm, gia đình có thêm hy vọng vì được đội cứu hộ và người dân trợ lực. Song, những tia hy vọng mong manh của gia đình dần sụp đổ, đội cứu hộ 116 hoàn toàn không thể phát hiện các manh mối nào dưới lòng sông chảy xiết. Chia sẻ trên Zing News, ông Lương Viết Tuyên (47 tuổi), là cha của Hải Như - cô gái mất tích hơn một tháng qua ở Hà Nội đau xót: gia đình sẽ vẫn tiếp tục con đường tìm kiếm Hải Như, và sẽ tìm đến khi nào không còn hy vọng."Đau xót lắm! Một đứa trẻ ngã trầy đầu gối bố mẹ còn xót xa, đằng này hơn một tháng qua, con gái tôi bặt vô âm tín, đồ của con lại được tìm thấy dưới sông"- người đàn ông 47 tuổi gương mặt khắc khoải, nghẹn ngào.

Cha của Hải Như (bên trái) gầy sọp, đôi mắt hao gầy sau nhiều ngày tìm kiếm con. Ảnh: Zing News Suốt cả tháng qua, mỗi khi đi dọc con đường dẫn đến xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, mọi người luôn bắt gặp hình ảnh gia đình Hải Như tìm con. Ngày nào cũng vậy, cứ đều đặn từ 6h sáng đến 22h đêm, gia đình rốt ráo tìm kiếm rồi mệt mỏi trở về trong vô vọng. Hoàn cảnh gia đình không khá giả, nhưng việc tìm kiếm con đã "ngốn" không ít tiền của họ. Bên cạnh chi phí sinh hoạt hàng ngày, gia đình phải chi nhiều tiền thuê thợ lặn tìm em dưới sông với giá 15 triệu đồng/2 tiếng, đến giờ đã tốn hàng trăm triệu. Hơn nữa, từ khi Hải Như mất tích, bố mẹ cô tinh thần suy sụp, thường xuyên đau ốm. Cứ mỗi khi khỏe hơn một chút, họ lại gượng dậy đi tìm con. "Gia đình tôi không chịu nổi nỗi đau khi em gái bỗng dưng biệt tăm thế này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm đến khi có kết quả, hoặc có thông báo kết luận chính thức từ công an"- Quỳnh Như, chị gái Hải Như tâm sự. Trước đó, nhiều người dân hỗ trợ tìm kiếm con gái ông Tuyên bị mất tích. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Dù đối mặt nhiều áp lực từ những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, cùng với việc thường xuyên xuất hiện nhóm thanh niên lạ mặt gây khó dễ cho gia đình trong mỗi cuộc tìm kiếm, cha Hải Như cho biết gia đình sẽ gạt hết mọi thứ sang một bên để tiếp tục tập trung tìm con gái. Đội cứu hộ 116 sẽ tiếp tục quay lại giúp đỡ gia đình nạn nhân khi có những thông tin xác thực hơn thay vì mông lung như hiện tại. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Chia sẻ trên báo Phụ nữ Việt Nam, đội trường đội cứu hộ anh Nhâm Quang Văn cho hay: "Nếu không tìm thấy Hải Như, cơ quan công an sẽ vẫn tiếp tục thu thập các chứng cứ có liên quan đến Hải Như, không có chuyện đóng lại hồ sơ truy tìm. Vụ việc sẽ tiếp tục được theo dõi. Ngoài địa bàn Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra còn mở rộng ra các tỉnh, các địa phương khác bằng thông báo truy tìm người mất tích. Khi phát hiện nghi vấn, cơ quan chức năng sẽ nhận được thông tin để phối kết hợp điều tra". Anh Văn cho biết Đội cứu hộ 116 sẽ tiếp tục quay lại giúp đỡ gia đình nạn nhân khi có những thông tin xác thực hơn thay vì mông lung như hiện tại.

Chính thức dừng tìm kiếm cô gái 23 tuổi bị mất tích: không phát hiện dấu vết, thất bại đầu tiên trong suốt hơn 2 năm qua Không phát hiện các dấu vết trong việc truy tìm cô gái 23 tuổi tại khu vực Cù Sơn (TP. Hà Nội), đội cứu hộ 116 đã kết thúc quá trình tìm kiếm vào hôm nay.

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