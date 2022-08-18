Theo lời kể của người dân chứng kiến, nam thanh niên bỏ lại xe máy, đứng trên thềm cầu một lúc rồi bất ngờ leo lên thành lan can gieo mình xuống sông từ trên cao hơn 10m.
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Thông tin trên Thanh niên cho hay, khoảng 18 giờ ngày 18.8, nam thanh niên điều khiển xe máy BS 66C1... lưu thông trên QL1 theo hướng miền Tây đi TP.HCM. Khi đến giữa cầu Tân An (P.2, TP.Tân An, Long An) thì dừng phương tiện trên thềm cầu.
Khoảng 10 phút sau, người này bất ngờ trèo lên thành lan can cầu rồi gieo mình từ độ cao hơn 10 m xuống sông Vàm Cỏ Tây. Phát hiện vụ việc, nhiều người đi đường dừng xe lại tri hô. Một số xuồng và ghe máy đậu khu vực chợ P.2 bơi ra tìm kiếm nhưng người này đã mất tích.
Theo thông tin từ Dân việt, Công an phường 2, TP.Tân An cho biết nạn nhân tên H. (28 tuổi), quê Đồng Tháp có đem theo quần áo lao động trong giỏ xách, không có tiền hoặc giấy tờ nào khác.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn của Công an tỉnh Long An đã có mặt tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Một người trong nhóm người bơi xuồng tiết lộ, hiện tại, nước lớn chảy xiết, công tác tìm kiếm nạn nhân rất khó khăn. Rất đông người dân tập trung theo dõi việc tìm kiếm nam thanh niên nhảy sông mất tích vào thời điểm trên.