Lời khai ‘lạnh sống lưng’ của người phụ nữ bắt cóc bé sơ sinh tại bệnh viện Chương Mỹ: túng quẫn vì thiếu tiền nên làm liều

Xã hội 21/08/2022 18:42

Mới đây, tại Cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng N.T.T (SN 1989) bị bắt vì tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi” đã khai nhận hành vi phạm pháp của mình.

Qua quá trình đấu tranh tâm lý ghi nhận trên báo An ninh thủ đô, đối tượng này đã khai nhận mưu đồ bắt cóc bé sơ sinh đem ra ngoài với hành vi bất hợp pháp. Cụ thể do có ý định muốn nhanh chóng kiếm lại số tiền 10 triệu đồng nên T. đã làm liều.

Theo đó, T. hiện đang làm công nhân một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Thời gian gần đây, do cả tin nên đã mắc bẫy kẻ lừa đảo trên mạng, bị chiếm đoạt số tiền hơn 10 triệu đồng. Đang lúc túng quẫn, T. biết được tâm nguyện của một đồng nghiệp, là muốn tìm trẻ sơ sinh để nhận làm con nuôi. Ý đồ phạm tội bột phát nổi lên. T. tin rằng nếu “giúp” được đồng nghiệp, chắc chắn sẽ được cảm ơn, bù đắp khoản tiền bị lừa.

Lời khai ‘lạnh sống lưng’ của người phụ nữ bắt cóc bé sơ sinh tại bệnh viện Chương Mỹ: túng quẫn vì thiếu tiền nên làm liều - Ảnh 1

Lực lượng Công an có mặt tại bệnh viện để điều tra vụ việc. Ảnh: An ninh thủ đô

Tuy nhiên, hành vi này đã bị phát hiện, người này nhanh chóng bị đưa ra cơ quan công an, lật tẩy mưu đồ của mình. Nếu đặt vào vị trí người cha, người mẹ cưu mang con mình suốt 9 tháng 10 ngày với đầy ắp tình yêu thương, hẳn sẽ rất khó chấp nhận vì hành động của người lạ đã đến cướp con vì mục đích cá nhân. Và liệu rằng, nếu thực hiện trót lọt, T. sẽ có lần thứ hai hay không? Cư dân mạng đều bất ngờ và lắc đầu ngao ngán với lí do mà kẻ phạm tội này đã đưa ra.

Như trước đó báo VietNamNet có đưa tin, khoảng 20h ngày 19-8, một người lạ mặt là T. có tìm đến Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, cách chỗ làm khoảng 2 km.

Đến nơi, đối tượng kiếm được áo đồng phục nhân viên bệnh viện rồi lẻn vào khoa Sản, tìm cách bắt cóc các trẻ mới sinh. Do đây là khoảng thời gian thăm nom trẻ nên T. đã dễ dàng di chuyển, quan sát, và tìm “bắt” được 1 bé sơ sinh mới chào đời. Ngay sau đó, bác sĩ phụ trách ca mổ đã phát hiện ra, tri hô trong khuôn viên bệnh viện. Công an huyện Chương Mỹ đang củng cố hồ sơ, tài liệu, điều tra xử lý vụ việc.

Vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc: Vì sao đối tượng chọn thời điểm 20h để thực hiện hành vi phạm pháp?

Vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc: Vì sao đối tượng chọn thời điểm 20h để thực hiện hành vi phạm pháp?

Thời điểm mà đối tượng này lẻn vào bệnh viện bắt cóc bé sơ sinh được xác định vào khoảng 20h, lúc người thân chuẩn bị thăm nom trẻ.

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