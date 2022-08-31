Bị ôtô tải mất lái đè trúng, hai người phụ nữ tử vong thương tâm

Xã hội 31/08/2022 21:06

Đang chạy trên quốc lộ 20, đoạn qua gần đèo Phú Hiệp, huyện Di Linh (Lâm Đồng) ôtô tải bất ngờ không điều khiển được tốc độ lật ngang đè trúng 2 người phụ nữ đang đi đường, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Zing News chiều ngày 31/8, tài xế Hoàng Tấn Phong (35 tuổi, quê huyện Đức Trọng) lái ôtô tải trên quốc lộ 20, hướng TP.HCM đi Đà Lạt. Khi tới gần đèo Phú Hiệp, đoạn qua xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, xe bất ngờ mất lái, lao sang trái đường, rồi lật ngang.

Bị ôtô tải mất lái đè trúng, hai người phụ nữ tử vong thương tâm - Ảnh 1
Chiêcx xe tải gây ra tai nạn - Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ báo Lao Động thời điểm này, hai phụ nữ đi trên xe máy hướng ngược chiều đã không kịp xử lý kịp tình huống. Hậu quả, 2 người phụ nữ đã bị chiếc xe tải đè tử vong tại chỗ. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của một ô tô đi trên đường ghi lại.

Khi sự cố xảy ra, trời mưa, đường khá trơn trợt. CSGT, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

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