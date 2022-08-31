Cú tông trực diện cực mạnh khiến nữ sinh 15 tuổi cầm lái xe máy tử vong tại chỗ, còn bạn ngồi sau may mắn ngã ra ngoài, không bị thương.
- Va chạm mạnh với xe khách, 2 thiếu niên đi xe máy tử vong tại chỗ
- Trượt chân xuống đập Cây Gạo ở Quảng Bình, cháu bé 4 tuổi tử vong thương tâm: Hình ảnh người mẹ bất lực ngồi nhìn thi thể con khiến nhiều người ám ảnh
Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 16 giờ 15 tại ngã ba Trị An (quốc lộ 1A, đoạn qua xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).
Theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên một nữ sinh khoảng 15 tuổi đi xe máy chở theo bạn đang trên đường về nhà. Khi đến ngã ba Trị An nữ sinh này qua đường thì xảy ra va chạm với xe ben mang biển số 60C- 482.60 đi theo hướng từ TP Biên Hòa về Trảng Bom.
Cú va chạm mạnh khiến nữ sinh cầm lái tử vong tại chỗ, còn bạn ngồi sau may mắn ngã ra ngoài không bị thương.
Theo thông tin từ báo Lao Động vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm ngay tại ngã ba trên quốc lộ 1 khiến giao thông khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng chức năng huyện Trảng Bom có mặt điều tiết phân luồng giao thông.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ.