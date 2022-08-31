Thương tâm nữ sinh bị xe tải tông tử vong tại chỗ trên đường đi học về

Xã hội 31/08/2022 20:33

Cú tông trực diện cực mạnh khiến nữ sinh 15 tuổi cầm lái xe máy tử vong tại chỗ, còn bạn ngồi sau may mắn ngã ra ngoài, không bị thương.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 16 giờ 15 tại ngã ba Trị An (quốc lộ 1A, đoạn qua xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên một nữ sinh khoảng 15 tuổi đi xe máy chở theo bạn đang trên đường về nhà. Khi đến ngã ba Trị An nữ sinh này qua đường thì xảy ra va chạm với xe ben mang biển số 60C- 482.60 đi theo hướng từ TP Biên Hòa về Trảng Bom.

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Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Cú va chạm mạnh khiến nữ sinh cầm lái tử vong tại chỗ, còn bạn ngồi sau may mắn ngã ra ngoài không bị thương.

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Vụ tai nạn khiến tuyến đường giao thông bị tắc nghẽn - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Theo thông tin từ báo Lao Động vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm ngay tại ngã ba trên quốc lộ 1 khiến giao thông khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng chức năng huyện Trảng Bom có mặt điều tiết phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ.

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