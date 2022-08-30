Trượt chân xuống đập Cây Gạo ở Quảng Bình, cháu bé 4 tuổi tử vong thương tâm: Hình ảnh người mẹ bất lực ngồi nhìn thi thể con khiến nhiều người ám ảnh

Xã hội 30/08/2022 11:51

Khi đang chơi gần đập Cây Gạo, cháu K không may trượt chân rơi xuống đập rồi đuối nước thương tâm.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM ngày 30/8, tin từ UBND thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn thị trấn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 cháu bé tử vong.

Trượt chân xuống đập Cây Gạo ở Quảng Bình, cháu bé 4 tuổi tử vong thương tâm: Hình ảnh người mẹ bất lực ngồi nhìn thi thể con khiến nhiều người ám ảnh - Ảnh 1
Cháu Trần Bảo K. được tích cực sơ cấp cứu nhưng không qua khỏi - Ảnh:  Báo Quảng Bình

Nạn nhân là cháu Trần Bảo K (SN 2019, trú tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch).

Trước đó theo thông tin từ báo Quảng Bình cho biết vào lúc 17 giờ cùng ngày, cháu K đi chơi, không may bị trượt chân tại hồ đập Cây Gạo. Sau khi phát hiện, bà con và các lực lượng địa phương liên quan đã vớt cháu lên, sơ cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. 

 

Hiện, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể cho gia đình cháu để mai táng theo phong tục địa phương.

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