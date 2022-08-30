Hà Nội: Chiến sĩ PCCC nỗ lực dập lửa giải cứu thành công 4 người bị mắc kẹt trong chung cư

Vụ hỏa hoạn diễn ra từ một căn hộ ở tầng 10 của chung cư số 197 đường Trần Phú (Hà Nội). Cảnh sát PCCC đã huy động 5 xe chuyên dụng tới hiện trường để chữa cháy, giải cứu các nạn nhân.

Theo thông tin từ Zing News khoảng 5h ngày 30/8, hỏa hoạn xảy ra tại chung cư số 197 đường Trần Phú (phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội).

Chiến sĩ PCCC giải cứu trẻ nhỏ trong vụ cháy - Ảnh: Zing News

Ngọn lửa bùng lên từ căn hộ tại tầng 10 của tòa nhà. Nhận tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng xe thang tới hiện trường để dập lửa.

Hiện trường xảy ra vụ cháy - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống





Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống cho biết ttại hiện trường ghi nhận đám cháy bắt nguồn từ tầng 10 của chung cư. Lực lượng PCCC&CHCN đã sử dụng họng nước vách tường để dập tắt đám cháy.



Người dân và lực lượng cứu hỏa di chuyển xuống bằng cầu thang thoát hiểm - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu 4 người ở căn hộ bên cạnh ra ngoài an toàn. Thiệt hại về tài sản đang thống kê. Hiện nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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