Liều mình nhảy xuống sông cứu con gái, 2 cha con đuối nước thương tâm

Xã hội 29/08/2022 14:31

Mới đây trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cha con tử vong.

Theo thông tin từ Zing News chiều ngày 29/8, ông Lê Thanh Luận, Chủ tịch UBND xã Thăng Phước (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam), cho biết lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm được thi thể của ông Phan Tấn Nhân (46 tuổi, người địa phương).

Khoảng 8h sáng cùng ngày, ông Nhân đưa con gái 9 tuổi và người cháu ra khu vực sông Khang để chơi, tắm. Trong lúc chơi, con gái ông Nhân bị trượt chân rơi xuống khu vực nước sâu. Người đàn ông nhảy xuống cứu con thì bị đuối nước, cả 2 cùng chìm.

Liều mình nhảy xuống sông cứu con gái, 2 cha con đuối nước thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Lúc này, cháu bé đi cùng chạy về nhà gọi người thân đến ứng cứu. Mọi người nhanh chóng chạy đến tìm kiếm và vớt được cháu bé 9 tuổi, đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động được biết, ông Nhân là người dân ở địa phương, nhiều năm qua vào TP HCM làm ăn, sinh sống. Cách đây một ngày, ông Nhân dẫn con gái về quê chơi, dự đám cưới người thân nhưng không may gặp nạn.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Cứu nạn - Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Đức cùng lực lượng công an, dân quân và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm trên sông. Đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, thi thể ông Nhân được tìm thấy cách nơi gặp nạn không xa.

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