Thương tâm nam thanh niên đuối nước tử vong khi giải cứu nhóm người nhậu nhẹt say xỉn thách nhau thi bơi

Xã hội 28/08/2022 14:07

Vừa ăn nhậu xong nhóm thanh niên ở Thanh Hóa đã thách nhau nhảy xuống hồ thi bơi dẫn tới đuối nước. Nhân viên hồ nhảy xuống cứu nhưng có vẫn có đến 2 người đuối nước trong đó có cả nam thanh niên cứu người.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 28/8, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa tìm thấy thi thể 2 nam thanh niên bị đuối nước.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 27/8. Lúc này, một nhóm thanh niên ăn uống ở chòi dựng bên bờ hồ nước ở thôn Nhân Trạch, xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thương tâm nam thanh niên đuối nước tử vong khi giải cứu nhóm người nhậu nhẹt say xỉn thách nhau thi bơi - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường để tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trong quá trình nhậu, nhóm này đã thách đố bơi qua hồ, có 4 người nhảy xuống bơi thì bị đuối nước nên một số nhân viên (nhân viên làm việc trong các chòi kinh doanh ở hồ) và những người chứng kiến nhảy xuống cứu vớt.

Tuy nhiên, trong quá trình cứu vớt, anh N.V.T. (SN 2001, ngụ xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa), người nhảy xuống cứu vớt đã bị chết đuối. Thi thể anh T. được tìm thấy lúc khoảng 1 giờ ngày 28/8.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, một nạn nhân khác là anh L.T.Đ (29 tuổi, ngụ xã Hoằng Phúc, H.Hoằng Hóa) được lực lượng chức năng tìm thấy thi thể lúc 23 giờ 30 ngày 27/8. Hiện chưa xác định được anh Đ. là người thi bơi hay người ứng cứu các nạn nhân đuối nước.

Thương tâm nam thanh niên đuối nước tử vong khi giải cứu nhóm người nhậu nhẹt say xỉn thách nhau thi bơi - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Một lãnh đạo xã Hoằng Đạo cho biết hồ nuôi cá nơi xảy ra vụ đuối nước do UBND xã Hoằng Đạo cho một người dân địa phương thuê thầu nuôi trồng thủy sản. Mới đây, một số người xây dựng nhiều chòi bằng tre, luồng quanh hồ để kinh doanh ăn uống trái phép.

Trong quá trình xây dựng, UBND xã Hoằng Đạo đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm và yêu cầu dừng xây dựng nhưng các chòi vẫn được dựng hoàn thành.

Vụ đuối nước đang được Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân.

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