Nạn nhân tử vong là bà Bùi Thị Mai (65 tuổi, mẹ vợ Phiên). Ba người sống sót là ông Bùi Văn Dảy (70 tuổi, bố vợ Phiên), chị Bùi Thị Tư (chị vợ Phiên) và con trai 15 tuổi của nghi phạm.

Theo thông tin từ Zing News chiều ngày 26/8, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Tân Lạc và xã Phong Phú truy bắt Bùi Văn Phiên (38 tuổi, người địa phương), nghi phạm gây án mạng khiến một người chết, 3 người bị thương.

Như mọi lần, Phiên chửi bới, nhục mạ bố mẹ vợ và chị vợ. Thấy vậy, chị Bùi Thị Ngọc Ánh (vợ Phiên) can ngăn, đẩy anh ta vào phòng. Tuy nhiên, nghi phạm vào vào bếp lấy dao chém vào thái dương chị Tư. Đến cú chém thứ 2, nạn nhân đỡ được nhưng không né được nhát chém vào mạn sườn sau đó.

Đang cùng con gái điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc, ông Dảy cho hay chiều 25/8, ông xảy ra cãi vã lần thứ 8 với con rể vì vấn đề đất đai. Theo nạn nhân, mỗi lần cãi cọ, Phiên đều trong tình trạng say rượu.

Theo ông Dảy, sau khi chém chị Tư, Phiên quay sang chém vào vai và má của ông khiến máu chảy đầm đìa. Lúc đó, chị Ánh tháo chạy sang nhà hàng xóm, còn bà Mai sang nhà chị Tư ở bên cạnh.

Chị Bùi Thị Tư - Ảnh: Zing News

Phiên đuổi theo bà Mai, dùng dao tấn công vào vùng cổ và bụng khiến mẹ vợ tử vong. Sau đó, nghi phạm quay lại nhà ông Dảy với con dao dính máu.

"Nó hỏi tôi muốn chết không? Muốn như thế nào? Tôi lúc đó cầu xin nó tha chết, xin nó cho tôi sống để còn nuôi các cháu. Nhưng nó vẫn chém tôi thêm một nhát vào má phải", ông Dảy kể.

Chứng kiến sự việc, con trai học lớp 9 của Phiên vào căn ngăn rồi bị cha gây thương tích nhẹ ở chân. Một công an viên và hàng xóm đến khống chế nghi phạm nhưng Phiên chống cự, chạy lên đồi.

Nói thêm một chút về em rể, chị Bùi Thị Tư nói rằng Phiên và vợ đã rạn nứt tình cảm từ nhiều năm qua. Không chỉ ngoại tình, vũ phu và nghiện rượu, gần đây Phiên tranh chấp đất đai với gia đình bên vợ.

Theo chị Tư, Phiên bực tức khi gia đình chị lấp mương nước là ranh giới phần đất bố mẹ đã chia cho chị Tư và vợ chồng nghi phạm. Anh ta liên tục cằn nhằn, mâu thuẫn với vợ chồng ông Dảy và người thân.

Về tình trạng của các nạn nhân khi nhập viện, đại diện Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc cho biết bà Mai bị cắt đứt khí quản, động mạch cảnh, vùng bụng bị đâm lòi nội tạng. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân tử vong vì đã mất quá nhiều máu sau khoảng một giờ di chuyển từ hiện trường đến bệnh viện. Còn ông Dảy và chị Tư bị nhiều thương tích nhưng không quá nghiêm trọng. Họ được yêu cầu ở lại cơ sở y tế nhằm theo dõi các vết thương, dự kiến xuất viện sau khoảng một tuần.

Trước đó theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, Công an tỉnh Hòa Bình nhận được tin báo trên địa bàn xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương.

Nghi phạm Bùi Văn Phiên - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sau khi xác minh nhanh nguồn tin, giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu vụ án mạng được xác định do mâu thuẫn gia đình, nghi phạm Bùi Văn Phiên đã chém bố mẹ vợ, chị vợ và con trai ruột của mình. Hậu quả, mẹ vợ Phiên chết. Bố vợ, chị vợ và con trai ruột bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, Phiên đã rời khỏi hiện trường.

Hiện các lực lượng chức năng Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra và truy bắt nghi phạm.