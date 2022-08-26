Liên quan đến vụ nghi phạm sát hại mẹ vợ rồi chém người thân bà xã, mới đây số lượng người truy bắt hung thủ đã lên tới gần 100 người nhưng vẫn chưa bắt được.

Theo thông tin từ báo VietNamNet sáng ngày 26/8, các lực lượng của tỉnh Hòa Bình vẫn đang truy bắt Bùi Văn Phiên (38 tuổi, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc), nghi phạm trong vụ án truy sát cả nhà bố mẹ vợ và con trai khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Theo lãnh đạo UBND xã Phong Phú, trong đêm 25/8 và rạng sáng 26/8, gần 100 người gồm nhiều lực lượng của xã, huyện và tỉnh Hòa Bình đã xuyên đêm trực chốt, truy bắt tội phạm.

Nghi phạm Bùi Văn Phiên - Ảnh: Báo VietNamNet

Lãnh đạo xã Phong Phú cũng cho biết, khu vực nghi phạm lẩn trốn là đồi núi, dân cư thưa thớt nên lực lượng công an mới khoanh khu vực này và tiếp tục truy bắt.

Trước đó theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, Công an tỉnh Hòa Bình nhận được tin báo trên địa bàn xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương.

Gần 100 người đang có mặt tại địa điểm nơi được cho là nghi phạm đang ẩn nấu để truy bắt - Ảnh: Báo VietNamNet

Sau khi xác minh nhanh nguồn tin, giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu vụ án mạng được xác định do mâu thuẫn gia đình, nghi phạm Bùi Văn Phiên đã chém bố mẹ vợ, chị vợ và con trai ruột của mình. Hậu quả, mẹ vợ Phiên chết. Bố vợ, chị vợ và con trai ruột bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, Phiên đã rời khỏi hiện trường.

Hiện các lực lượng chức năng Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra và truy bắt nghi phạm.

Chiến sĩ cảnh sát PCCC kể lại khoảnh khắc "buông đũa bát" đi dập lửa, cứu thoát 15 người trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội Khi các chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH quận Nam Từ Liêm đang ăn cơm thì nhận được thông tin báo cháy tại chung cư Nguyễn Cơ Thạch, các anh vội buông đũa bát xuống, chạy ngay ra khu vực để đồ bảo hộ và dụng cụ chữa cháy rồi thoăn thoắt lên xe đến hiện trường.

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