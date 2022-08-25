Cú va chạm mạnh khiến một người đàn ông đi xe máy ngã văng ra đường và bị xe tải cán qua tử vong, một người được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào khoảng 18 giờ ngày 25/8, tại đường tỉnh 816 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ và 1 người được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, trong lúc trời đang mưa, xe tải BKS 51C-246.62 lưu thông trên đường tỉnh 816 theo hướng từ quốc lộ 1 đi quốc lộ N2.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Khi lưu thông đến khu vực Cống Vòng thuộc địa bàn ấp địa bàn ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 62P1-145.00 đi chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến cho 2 người đàn ông trên xe máy ngã văng xuống đường, một người bị xe tải cán qua tử vong tại chỗ, người còn lại bị chấn thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Zing News Đội CSGT huyện Bến Lức đã đến xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân tai nạn. Đến 20h, thi thể ông Nguyễn Văn Chuộng được đưa về nhà xác.

Hiện vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

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