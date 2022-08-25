Tới nhà mẹ vợ uống nước ăn trầu, Lữ Văn Lý bất ngờ cầm kéo đâm chết vợ rồi tự tử nhưng bất thành.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 25/8, tin từ Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn xã Thanh Quân vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 người thương vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 24/8, tại gia đình bà Lương Thị L., ngụ thôn Thanh Nhân, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Lữ Văn Lý (SN 1982) sang nhà mẹ vợ là bà Lương Thị L. ngồi uống nước và ăn trầu với mẹ vợ. Lúc này, chị Vi Thị T. (SN 1985, vợ anh, hiện đã sống ly thân chờ ly hôn). đang quạt gạo trong bếp, Lý bất ngờ tiến tới cầm dao đâm nhiều nhát vào người chị T. khiến nạn nhân tử vong.

Dùng kéo đâm chết người - Ảnh: Báo Lao Động

Sau khi đâm chết vợ, Lý đã tự đâm vào người mình tự sát. Tuy nhiên, Lý không chết và hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vợ chồng anh Lý và chị T có hai người con, người vợ sau khi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về địa phương thì giữa cả 2 xảy ra mâu thuẫn ngày một nhiều nên 2 vợ chồng quyết định sống ly thân. Chị T sang nhà mẹ đẻ ở, sau đó xảy ra chuyện.

Hiện, nguyên nhân vụ án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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