Mới đây Công an quận Thanh Xuân cho biết hiện đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một thanh niên tại hồ Đầm Hồng, đoạn sát sân bóng đá nhân tạo.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động sáng ngày 23/8, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang vào cuộc điều tra vụ phát hiện một thi thể ở hồ Đầm Hồng, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân phát một hiện thi thể nổi trên hồ Đầm Hồng nên đã báo lực lượng chức năng. Theo nhân chứng, địa điểm phát hiện thi thể nằm sát sân bóng đá.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Zing News đại diện Công an quận Thanh Xuân cho hay rạng sáng 23/8, khi nhận tin báo từ người dân, Đội Cảnh sát PCCC và CHCN đã có mặt tại hiện trường để vớt thi thể. Hiện Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Thanh Xuân thụ lý điều tra vụ việc.

Danh tính người tử vong chưa được nhà chức trách thông tin.

Chiến sĩ cảnh sát PCCC kể lại khoảnh khắc "buông đũa bát" đi dập lửa, cứu thoát 15 người trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội Khi các chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH quận Nam Từ Liêm đang ăn cơm thì nhận được thông tin báo cháy tại chung cư Nguyễn Cơ Thạch, các anh vội buông đũa bát xuống, chạy ngay ra khu vực để đồ bảo hộ và dụng cụ chữa cháy rồi thoăn thoắt lên xe đến hiện trường.

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