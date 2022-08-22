Thương tâm người bố mang đồ sơ sinh, vật dụng vào cho vợ sinh con bị xe ôtô 16 chỗ tông trúng tử vong tại chỗ

Xã hội 22/08/2022 14:43

Vụ tai nạn diễn ra tại ngã tư Thống Nhất - Thái Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Theo thông tin từ báo Lao Động sáng ngày 22/8, một vị lãnh đạo UBND xã Thống Nhất (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam giới tử vong tại chỗ.

"Nạn nhân là người xã Hùng Dũng, hiện chưa rõ danh tính vì anh em Công an xã đang phối hợp với Công an huyện làm hiện trường, chưa có báo cáo ban đầu", lãnh đạo UBND xã Thống Nhất nói.

Thương tâm người bố mang đồ sơ sinh, vật dụng vào cho vợ sinh con bị xe ôtô 16 chỗ tông trúng tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Lao Động 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 sáng sớm cùng ngày, tại ngã tư giao cắt giữa đường Thái Hà với xã Thống Nhất xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy với xe ôtô 16 chỗ. Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy bị chấn thương nặng, tử vong tại chỗ, cả 2 phương tiện bị hư hỏng, biến dạng.

Theo thông tin từ báo Giao Thông lãnh đạo xã Thống Nhất cho biết, nạn nhân là người xã Hùng Dũng, (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Người dân địa phương cho biết nạn nhân là nam giới, 33 tuổi, gặp nạn, tử vong khi đang trên đường mang đồ vào phục vụ vợ sắp sinh con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà.

Vụ việc đang được cơ quan Công an địa phương làm rõ.

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