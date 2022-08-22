Người mẹ chở con từ rẫy về nhà thì gặp mưa to, nước lũ cuốn trôi cả người và xe. Mẹ may mắn thoát nạn nhưng con nhỏ lại bị nước cuốn trôi đi xa hơn 2km, tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động sáng ngày 21/8, gia đình và người dân đang tổ chức hậu sự cho cháu H.H.N. (SN 2015; ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) do bị nước cuốn tử vong.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm thi thể cháu N. - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20/8, bà N.T.T. chạy xe máy chở theo con trai là cháu H.H.N. từ rẫy về nhà.

Khi đi qua cầu suối 13 (thuộc thôn 8, xã Cư Êbur) thì gặp mưa to, nước chảy xiết đã cuốn trôi cả người và xe xuống suối. Bà N.T.T. may mắn thoát nạn, còn cháu H.H.N. bị nước cuốn mất tích.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp Công an xã Cư Êbur, chính quyền địa phương và người dân triển khai tìm kiếm. Khoảng 150 người đi dọc đoạn suối dài 2 cây số để tìm kiếm cháu bé.

Chiếc xe máy được lực lượng chức năng tìm thấy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường rất khó khăn do trời tối, nước sâu chảy xiết, ven suối nhiều cây cỏ gai. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến 22h30 đêm 21/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu N. cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 2 cây số. Hiện cháu N. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

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