Liên quan đến vụ bé trai 7 tuổi mất tích ở Thừa Thiên Huế nghi do bị đuối nước, mới đây người dân đã tìm thấy thi thể của cháu bé sau 5 ngày tìm kiếm ở dưới kênh.

Theo thông tin từ Zing News chiều ngày 20/8, theo tin từ UBND phường Hương Sơ, TP Huế, vào lúc gần 16h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể bé trai dưới tuyến kênh thuộc địa bàn phường.

Nạn nhân là cháu P. V. T. (7 tuổi, trú đường Lý Thái Tổ, phường An Hòa, TP Huế). Địa điểm phát hiện thi thể cháu T. là kênh sinh thái ở khu tái định cư Hương Sơ, phường Hương Sơ.

Địa điểm nơi phát hiện ra thi thể của cháu T - Ảnh: Zing News

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó theo thông tin từ báo Dân Việt vào ngày 15/8, gia đình cháu T thông tin với cơ quan chức năng về việc cháu T đi khỏi nhà và mất tích.

Thời điểm đó, cháu T bị nghi đuối nước ở kênh sinh thái thuộc khu tái định cư Hương Sơ, gia đình và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhưng không tìm thấy.

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