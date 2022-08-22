3 chiến sỹ công an và 45 phút kỳ diệu đưa cô gái ‘trở về từ cửa tử’ sau khi bị đuối nước

Xã hội 22/08/2022 10:38

Nhờ đã học qua việc sơ cứu nên các cán bộ công an cùng người dân đã cứu sống cô gái bị đuối nước tại biển Cửa Tùng sau 45 phút nghẹt thở.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động sáng ngày 22/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết sức khỏe của bệnh nhân H.T.T.T (19 tuổi, ngụ tại Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế; người bị đuối nước được các cán bộ công an sơ cứu vào chiều 21/8) đã dần ổn định và đang tiếp tục được chăm sóc tại Khoa Hồi sức chống độc của bệnh viện này.

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 21/8, cô gái trên bị đuối nước tại bãi tắm Cửa Tùng, thị trấn Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị và được đưa vào bờ trong trạng thái bất tỉnh, tím tái, đồng tử giãn.

3 chiến sỹ công an và 45 phút kỳ diệu đưa cô gái ‘trở về từ cửa tử’ sau khi bị đuối nước - Ảnh 1
Các chiến sĩ công an tiến hành sơ cứu cho người phụ nữ - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết lúc này, 3 chiến sĩ Công an đang có mặt tại bãi tắm đã phát hiện sự việc liền chạy đến tiến hành các biện pháp sơ cứu. Sau khoảng 45 phút, người phụ nữ đã tỉnh trở lại và được lực lượng y tế đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thiếu tá Lê Hồng Phong cho biết, khi anh cùng 2 đồng nghiệp đang ngồi gần bãi biển thì phát hiện sự việc nên đã ngay lập tức lao tới triển khai các biện pháp sơ cứu.

3 chiến sỹ công an và 45 phút kỳ diệu đưa cô gái ‘trở về từ cửa tử’ sau khi bị đuối nước - Ảnh 2
Cô gái đã được cứu sống sau 45 phút tử thần - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết  

“Vì được đào tạo trong quá trình học tập và công tác nên thời điểm tiếp cận nạn nhân, tôi phát hiện cô này đã giãn đồng tử, nhưng còn nước còn tát. Lúc này, tôi cùng 2 chiến sĩ đã tiến hành sơ cứu”, Thiếu tá Phong nói.

Hiện, người phụ nữ đang được theo dõi và điều trị tại một bệnh viện. Được biết, 3 cán bộ công an kiên trì sơ cứu cho cô gái trên gồm: thiếu tá Lê Hồng Phong - Trưởng Công an xã Vĩnh Thủy (huyện Vĩnh Linh), trung úy Đinh Xuân Cường - Cán bộ PCCC&CHCN Công an tỉnh Quảng Trị và thượng úy Trần Đức Châu - Cán bộ Đội CSGT Công an TP Đông Hà.

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Từ khóa:   chiến sĩ Công an cứu người Quảng Trị

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