Nam sinh lớp 11 chết trong tư thế treo cổ ở Hải Phòng: Có dấu hiệu trầm cảm trước lúc mất

Xã hội 23/08/2022 09:27

Tối ngày 22/8, một lãnh đạo UBND phường Đông Khê (quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc, nam sinh đang theo học lớp 11 tử vong trong tình trạng treo cổ khiến nhiều người ám ảnh.

Theo thông tin từ báo Lao Động vào lúc 8h15 ngày 22/8, gia đình ông, bà N.D.N. (64 tuổi), T.H. (51 tuổi) trú tại Tổ 14 Đông Khê, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng phát hiện người con trai duy nhất là cháu Nguyễn Danh H. (16 tuổi) bị tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình có mời cơ quan pháp y tới giám định, khẳng định nạn nhân bị tử vong do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không hồi phục do ngạt cơ học (treo cổ tự tử).

Nam sinh lớp 11 chết trong tư thế treo cổ ở Hải Phòng: Có dấu hiệu trầm cảm trước lúc mất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo Đại Đoàn Kết

Tuy nhiên theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, gần đây gia đình phát hiện Nguyễn Danh H. có biểu hiện bất bình thường trong tư tưởng. Trong tin nhắn với bạn bè, nam sinh chia sẻ có dấu hiệu bị trầm cảm. Gia đình chưa kịp đưa nam sinh đi khám, chữa bệnh thì xảy ra vụ việc.

Nam sinh Nguyễn Danh H. là con duy nhất trong gia đình. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ. 

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