TP.HCM: Mâu thuẫn với nhau, người đàn ông bị đâm tử vong tại khu chợ

Xã hội 25/08/2022 11:10

Nhân chứng cho biết 2 người đàn ông xảy ra mâu thuẫn với nhau tại khu chợ TP.HCM, sau đó một người cầm dao đâm gục người còn lại.

Theo thông tin từ Zing News ngày 25/8, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông bị đâm tử vong.

Bước đầu, nhà chức trách xác định nạn nhân bị đâm chết tên là N.V.G. (40 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa B).

TP.HCM: Mâu thuẫn với nhau, người đàn ông bị đâm tử vong tại khu chợ - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Zing News 

Trước đó theo thông tin từ báo VietNamNet trong sáng 25/8 người dân đi chợ trên đường Bùi Văn Long, phường Bình Hưng Hoà B thấy ông G mâu thuẫn, ẩu đả với một người đàn ông khác. Người đàn ông kia dùng dao tấn công, đâm ông G gục tại chỗ.

Ông G được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi gây án, nghi can đã đầu thú. Vừa xảy ra án mạng, công an phong toả hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ việc.

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