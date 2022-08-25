Vụ 2 bộ xương khô được phát hiện trong rừng: Khả năng cao là 2 cha con

Liên quan tới vụ 2 bộ xương được tìm thấy trong rừng thuộc tỉnh Gia Lai, mới đây lực lượng chức năng cho biết khả năng cao đây chính là 2 cha con.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động chiều ngày 25/8 cho biết VKSND tỉnh Gia Lai đã có báo cáo ban đầu vụ việc phát hiện xương người trong rừng tại xã Đăk Rong, huyện Kbang. Theo đó, vào trưa 23/8, VKSND tỉnh Gia Lai nhận được tin báo về việc người dân đi rừng phát hiện hai thi thể đã phân hủy, chỉ còn lại xương tại rừng đặc dụng thuộc xã Đăk Rong, huyện Kbang. VKSND tỉnh Gia Lai đã phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua đó nhận định, trong hai bộ hài cốt trên, có một hài cốt là nam giới, độ tuổi khoảng từ 30 đến 50 tuổi, còn một bộ hài cốt khả năng là con trai, độ tuổi khoảng từ 10 đến 15 tuổi. Thời gian tử vong khoảng từ 3 đến 4 tháng trước. Hiện trường nơi phát hiện ra 2 bộ xương - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ Zing News tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một võng dù màu xanh đang mắc trên cây, 2 áo mưa cánh dơi (một áo in chữ Grab, một áo in chữ Viettel), dưới áo mưa treo 2 mũ bảo hiểm, mũ lưỡi trai, túi xách màu đen hiệu Clear, trong túi có thuốc đau bụng, giảm đau, cước, lưỡi câu, bật lửa, gạo, tiêu, tép khô…

Dưới nền đất có một tượng tỳ hưu màu xanh, một tượng thần tài màu đỏ, một cưa cắt gỗ cầm tay, một dao rựa, một dao thái đồ ăn, 2 đôi giày thể thao, 2 đôi dép (một cỡ 42, một cỡ 37), một valy bánh xe, trong valy có một lá cờ đỏ sao vàng và nhiều vật dụng khác. Qua công công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng đây là 2 cha con hoặc 2 người ở nơi khác vào rừng thu hái lâm sản phụ: Hoa phong lan, nấm, trầm hương… Cũng theo VKSND tỉnh Gia Lai, sau khi nắm thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng Công an huyện KBang điều tra xác minh, ghi lời khai người biết việc và những người sống ở khu vực xã Đăk Rong, huyện KBang, thu thập, kiểm tra, xác minh các thông tin liên quan. Tuy nhiên, không phát hiện thông tin gì liên quan đến vụ việc. Các cơ quan chức năng đã thông báo, rà soát, xác minh những trường hợp vắng mặt tại địa phương nhưng chưa phát hiện trường hợp nghi vấn liên quan. Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát mở rộng để truy tìm tung tích, xác định nguyên nhân tử vong.

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