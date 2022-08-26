Mới đây tại TP.HCM trong lúc kiểm tra cống hộp thoát nước nam nhân viên bàng hoàng phát hiện ra một thi thể nữ đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Theo thông tin từ báo VietNamnNet ngày 26/8, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang làm rõ vụ việc 1 người phụ nữ tử vong trong cống hộp thoát nước trên đường Kênh Nước Đen, phường Bình hưng Hòa A.

Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo VietNamNet

Khoảng 7h cùng ngày, nhân viên Công ty TNHH MTV thoát nước Đô thị TP.HCM kiểm tra cống hộp thoát nước, đoạn qua khu xử lý nước thải phường Bình Hưng Hòa A, phát hiện thi thể người nằm bên trong cống.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên ngay khi phát hiện sự việc, nhân viên công ty này đã trình báo cơ quan chức năng. Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân về cái chết bí ẩn của người phụ nữ này - Ảnh: Báo Thanh Niên

Bước đầu, người tử vong được xác định là nữ, không có giấy tờ tùy thân, mặc áo thun xám tro, quần jeans kaki lửng. Thi thể phân hủy mạnh . Ngoài ra lực lượng chức năng tìm thấy một chìa khóa thông minh trên thi thể. Hơn 10 giờ 30 cùng ngày, thi thể nữ được đưa về nhà xác để tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

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