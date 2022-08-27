Mới đây trên địa bàn thuộc tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cụ thể hai chiếc xe máy chạy ngược chiều va vào nhau làm một người chết, ba người bị thương.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM tối ngày 26/8, trên địa bàn xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm bốn người thương vong.

Vào thời điểm trên, chị NTLH (36 tuổi) chạy xe máy 92F1-40598 chở theo chị NTTN (23 tuổi) và cháu TTL (5 tuổi) va chạm với xe máy 92F1-44266 do anh NCL (32 tuổi, cùng ngụ xã Duy Sơn) cầm lái chạy hướng ngược lại.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Cú va chạm mạnh khiến bốn người văng ra khỏi xe, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị H không may tử vong, ba nạn nhân còn lại bị thương nặng, điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Duy Xuyên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông đang được Công an huyện Duy Xuyên điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-nam-2-xe-may-doi-dau-nhau-khien-4-nguoi-thuong-vong-496491.html