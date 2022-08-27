Quảng Nam: 2 xe máy đối đầu nhau khiến 4 người thương vong

Xã hội 27/08/2022 11:35

Mới đây trên địa bàn thuộc tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cụ thể hai chiếc xe máy chạy ngược chiều va vào nhau làm một người chết, ba người bị thương.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM tối ngày 26/8, trên địa bàn xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm bốn người thương vong.

Vào thời điểm trên, chị NTLH (36 tuổi) chạy xe máy 92F1-40598 chở theo chị NTTN (23 tuổi) và cháu TTL (5 tuổi) va chạm với xe máy 92F1-44266 do anh NCL (32 tuổi, cùng ngụ xã Duy Sơn) cầm lái chạy hướng ngược lại.

Quảng Nam: 2 xe máy đối đầu nhau khiến 4 người thương vong - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Cú va chạm mạnh khiến bốn người văng ra khỏi xe, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị H không may tử vong, ba nạn nhân còn lại bị thương nặng, điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Duy Xuyên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông đang được Công an huyện Duy Xuyên điều tra làm rõ.

Vụ con rể truy sát cả nhà vợ khiến 4 người thương vong, nạn nhân kể lại giây phút thập tử nhất sinh: 'Tôi lúc đó cầu xin nó tha chết nhưng nó vẫn chém tôi thêm một nhát vào má'

Vụ con rể truy sát cả nhà vợ khiến 4 người thương vong, nạn nhân kể lại giây phút thập tử nhất sinh: 'Tôi lúc đó cầu xin nó tha chết nhưng nó vẫn chém tôi thêm một nhát vào má'

Liên quan đến vụ con rể truy sát cả nhà vợ khiến 4 người thương vong, bố vợ của nghi phạm cho biết bản thân đã van xin nhưng vẫn bị chém một phát vào má.

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