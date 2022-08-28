Giây phút ám ảnh của những người tìm thấy 2 bộ xương trong rừng: 'Ngay lúc đó hồn tiêu phách tán, mình đứng bất động khoảng mấy giây'

Chị Thuật kể, sáng sớm 22/8, chị chuẩn bị các vật dụng, sau đó cùng con gái là Y Mai (10 tuổi), chị Đinh Thị Nhăk (28 tuổi) và một nhóm 7 người khác, vào rừng giáp ranh giữa 2 tỉnh Gia Lai - Kon Tum để tìm lan.

Theo thông tin từ báo VTC News dù đã trở về nhà sau hơn 5 ngày đi hái lan, chị Đinh Thị Thuật (29 tuổi, trú xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) vẫn chưa thôi ám ảnh về 2 bộ xương khô mà mình là người đầu tiên phát hiện trong rừng.

"Ban đầu, mình thấy cũng không có gì bất thường nên định quay đi. Nhưng vì tò mò, mình tiến gần hơn thì giật thót tim khi thấy 2 bộ xương người. Ngay lúc đó hồn tiêu phách tán, mình đứng bất động khoảng mấy giây. Sau khi hoàn hồn, tụi mình dẫn con rồi chạy một mạch ra khỏi rừng, báo ngay với chính quyền xã", chị Thuật nhớ lại.

Đường khó đi, lan thường nằm sâu trong rừng nên cả nhóm dừng lại 1-2 lần nghỉ ngơi. Đến khoảng 15h ngày 22/8, nhìn xa xa, chị Thuật và chị Nhăk thấy chiếc lán bỏ hoang giữa rừng. Họ cùng cháu Mai đến gần để xem.

2 bộ xương được tìm thấy trên võng - Ảnh: Báo VTC News

Theo chị Thuật, 2 bộ xương khô nằm trên võng và dưới đất. Xung quanh là những đồ dùng để cắm trại như dao, nồi nấu ăn.

"Mình nghĩ 2 người không phải ở địa bàn này. Thông thường, người bản địa vào rừng chỉ mang nước và một ít thức ăn, dao để tránh việc mang vác nặng, tiết kiệm sức, còn đây mang đồ đạc rất đầy đủ, từ nồi, dao, valy đồ... lỉnh kỉnh", chị Thuật chia sẻ.

Cùng đi với chị Thuật, chị Đinh Thị Nhăk nói:"Bao nhiêu năm vào rừng hái lan, nấm nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp sự việc này. Hình ảnh về 2 bộ xương khô cứ ám ảnh tôi mãi, đêm trằn trọc, khó ngủ", chị Nhăk tâm sự.

Chị Nhăk kể lại, trước đó, nhóm người đi cùng đi qua, song không ai phát hiện chiếc lán. "Mong cơ quan chức năng sớm tìm ra danh tính, người nhà, để đưa họ về với gia đình", chị Nhăk nói.

Theo chị Thuật và chị Nhăk, đường trong rừng rất hiểm trở, chủ yếu là đường mòn, lối nhỏ. Ít ai lường trước được những gì mình sẽ gặp phải trong rừng. Với những người chưa đi rừng thành thạo, vô tình uống nước suối thôi cũng sẽ có nguy cơ bị trúng độc. Hay lỡ va vào những cây như cây sơn, toàn thân sẽ bị lở loét, ngứa ngáy.

"Lúc vào rừng, mọi người phải mang theo nước uống và thức ăn của riêng mình. Tuyệt đối không được tò mò ăn thử các loại cây, quả hay nấm khi chưa biết đó là gì và có ăn được không. Khi đi rừng, mọi người cũng nên đi theo nhóm đông người để trường hợp lỡ xảy ra tai nạn còn có thể giúp đỡ lẫn nhau", chị Thuật chia sẻ.

Trước đó, hôm 22/8, trong khi đi rừng thuộc xã Đak Rong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), giáp ranh xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), người dân phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương khô.

Theo báo cáo ban đầu của lực lượng chức năng, kết quả khám nghiệm cho thấy, vị trí tìm thấy 2 bộ xương ở trong khu vực rừng rậm rạp, trên sườn dốc, gần suối nước, cách đường Trường Sơn Đông 1,5 km. Vị trí này hầu như không có người qua lại.

Theo thông tin từ Zing News qua những nhận định ban đầu, bộ xương dưới đất là nam giới, tuổi từ 30 đến 50, cao 1,68 m. Bộ xương trên võng là bé trai, tuổi từ 10 đến 15, cao khoảng 1,3 m. Thời gian tử vong được xác định từ nhiều tháng trước.

Lần theo tung tích chiếc xe máy, cơ quan chức năng phát hiện một phòng trọ chứa nhiều đồ vật nghi liên quan nạn nhân - Ảnh: Zing News



Tại hiện trường, có một võng dù màu xanh, nhiều vật dụng khác như áo mưa cánh dơi, mũ bảo hiểm, dao, bật lửa, túi xách. Trong túi có nhiều loại thuốc như thuốc đau bụng, giảm đau, dây cước, lưỡi câu, bật lửa, gạo, hồ tiêu, tép khô.

Các thi thể đã phân huỷ hoàn toàn, không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, được bọc nguyên trong quần áo và chăn dày. Nhận định ban đầu, khả năng đây là 2 cha con từ địa phương khác, vào rừng thu hái lâm sản.

Cơ quan công an đã bàn giao cho xã Đak Rong tổ chức mai táng, chôn cất 2 thi thể này tại nghĩa trang huyện Kbang, tối 24/8.

Tối 25/8, lực lượng chức năng phát hiện xe máy trong rừng, nghi của nạn nhân. Chiếc xe này được đăng ký tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Lần theo dấu vết chiếc xe, qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một phòng trọ tại TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), nghi là nơi ở cuối cùng của các nạn nhân.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều hiện vật như tượng tỳ hưu, tượng thần tài, tương tự các vật tâm linh đã được tìm thấy ở hiện trường nơi phát hiện 2 bộ xương khô.