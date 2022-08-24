Nơi phát hiện 2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai: Tìm thấy một số hiện vật cá nhân

Xã hội 24/08/2022 19:43

Địa điểm phát hiện 2 bộ xương người trong cánh rừng ở Gia Lai, lực lượng chức năng tìm thấy một số tư trang cá nhân.

Theo Tiền Phong, vào ngày 24/8, thông tin từ Trung tâm Giám định pháp y Gia Lai cùng các cơ quan liên quan đã khám nghiệm 2 bộ xương người được phát hiện tại khu vực rừng sâu giáp ranh giữa xã Đăk Rong (huyện Kbang, Gia Lai) với xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

Nơi phát hiện 2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai: Tìm thấy một số hiện vật cá nhân - Ảnh 1
Căn chòi cùng chiếc võng, nơi phát hiện ra 2 nạn nhân. (Ảnh: Tiền Phong)

Thông tin từ Công an huyện Kbang, hiện việc xác định nhân thân của nạn nhân rất khó, bởi trong hành lý mang theo không có giấy tờ tuỳ thân. Tại hiện trường chỉ có đồ dùng cá nhân cùng một lá cờ tổ quốc còn mới. Theo đó, hiện tại Phòng Cảnh sát Hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an huyện Kbang để tiếp tục điều tra vụ việc.

Nơi phát hiện 2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai: Tìm thấy một số hiện vật cá nhân - Ảnh 2
2 bộ xương khô được tìm thấy. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo quá trình điều tra, Tiền Phong cho hay, vào khoảng 15h ngày 22/8, một cán bộ Công an xã nhận được tin báo của người dân thôn Kon Plông (xã Hiếu) trong lúc đi tìm lan tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Hiếu với xã Đắk Rong phát hiện 2 thi thể chỉ còn xương; 1 nằm dưới đất và 1 thi thể nằm trên võng.  Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định không có dấu hiệu ẩu đả, nhiều khả năng nạn nhân ăn phải gì đó dẫn đến ngộ độc.

Nơi phát hiện 2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai: Tìm thấy một số hiện vật cá nhân - Ảnh 3
Tư trang nằm rải rác ở hiện trường (Ảnh: Tiền Phong)

Thời điểm tiếp nhận tin báo đã tối, trời mưa nên lực lượng công an xã Hiếu sáng hôm sau mới vào hiện trường. Từ Đông Trường Sơn đi vào mất khoảng 30 phút, tầm 1,5km đường rừng, nhỏ, cây cối rậm rạp. Cán bộ Công an xã Hiếu nhận định:

"Theo nhận định ban đầu của tôi thì họ vào rừng nhiều ngày tìm gì đó, vì có mang theo xoong nồi. Khi ở trong rừng có thể họ ăn phải gì đó ngộ độc. Bởi quanh đó có đống lửa đã tàn và xoong nồi nấu ăn. Hiện trường còn gọn gàng, không lộn xộn cho thấy không có dấu hiệu của sự ẩu đả. Nguyên nhân cụ thể phải do lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai khám nghiệm, kết luận mới chính xác".

Nơi phát hiện 2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai: Tìm thấy một số hiện vật cá nhân - Ảnh 4

Nơi phát hiện 2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai: Tìm thấy một số hiện vật cá nhân - Ảnh 5
Đường vào hiện trường hiểm trở, gây khó khăn cho lực lượng chức năng (Ảnh: Tiền Phong)
Nơi phát hiện 2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai: Tìm thấy một số hiện vật cá nhân - Ảnh 6
Quần áo, vât dụng cá nhân quanh căn chòi nơi hai nạn nhân nghỉ ngơi. (Ảnh: Tiền Phong)

 Nơi phát hiện 2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai: Tìm thấy một số hiện vật cá nhân - Ảnh 7

Nơi phát hiện 2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai: Tìm thấy một số hiện vật cá nhân - Ảnh 8(Ảnh: Tiền Phong)

Vụ hai 2 bộ xương khô giữa rừng: Địa hình gập ghềnh, hiểm trở, một trong hai nạn nhân là nam

Vụ hai 2 bộ xương khô giữa rừng: Địa hình gập ghềnh, hiểm trở, một trong hai nạn nhân là nam

Liên quan đến vụ 2 bộ xương khô giữa rừng tại Kon Tum, theo thông tin từ Dân Trí, mới đây, ông Nguyễn Thành Tấn - Trưởng Công an xã Hiếu, huyện Kon Plông, Kon Tum đã lên tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   phát hiện 2 bộ xương khô mất tích Gia Lai 2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai 2 thi thể trong rừng

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 51 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 33 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 43 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 11 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?