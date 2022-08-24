Nơi phát hiện 2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai: Tìm thấy một số hiện vật cá nhân

Địa điểm phát hiện 2 bộ xương người trong cánh rừng ở Gia Lai, lực lượng chức năng tìm thấy một số tư trang cá nhân.

Theo Tiền Phong, vào ngày 24/8, thông tin từ Trung tâm Giám định pháp y Gia Lai cùng các cơ quan liên quan đã khám nghiệm 2 bộ xương người được phát hiện tại khu vực rừng sâu giáp ranh giữa xã Đăk Rong (huyện Kbang, Gia Lai) với xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Căn chòi cùng chiếc võng, nơi phát hiện ra 2 nạn nhân. (Ảnh: Tiền Phong) Thông tin từ Công an huyện Kbang, hiện việc xác định nhân thân của nạn nhân rất khó, bởi trong hành lý mang theo không có giấy tờ tuỳ thân. Tại hiện trường chỉ có đồ dùng cá nhân cùng một lá cờ tổ quốc còn mới. Theo đó, hiện tại Phòng Cảnh sát Hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an huyện Kbang để tiếp tục điều tra vụ việc.

2 bộ xương khô được tìm thấy. (Ảnh: Tiền Phong) Theo quá trình điều tra, Tiền Phong cho hay, vào khoảng 15h ngày 22/8, một cán bộ Công an xã nhận được tin báo của người dân thôn Kon Plông (xã Hiếu) trong lúc đi tìm lan tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Hiếu với xã Đắk Rong phát hiện 2 thi thể chỉ còn xương; 1 nằm dưới đất và 1 thi thể nằm trên võng. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định không có dấu hiệu ẩu đả, nhiều khả năng nạn nhân ăn phải gì đó dẫn đến ngộ độc. Tư trang nằm rải rác ở hiện trường (Ảnh: Tiền Phong) Thời điểm tiếp nhận tin báo đã tối, trời mưa nên lực lượng công an xã Hiếu sáng hôm sau mới vào hiện trường. Từ Đông Trường Sơn đi vào mất khoảng 30 phút, tầm 1,5km đường rừng, nhỏ, cây cối rậm rạp. Cán bộ Công an xã Hiếu nhận định:

"Theo nhận định ban đầu của tôi thì họ vào rừng nhiều ngày tìm gì đó, vì có mang theo xoong nồi. Khi ở trong rừng có thể họ ăn phải gì đó ngộ độc. Bởi quanh đó có đống lửa đã tàn và xoong nồi nấu ăn. Hiện trường còn gọn gàng, không lộn xộn cho thấy không có dấu hiệu của sự ẩu đả. Nguyên nhân cụ thể phải do lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai khám nghiệm, kết luận mới chính xác". Đường vào hiện trường hiểm trở, gây khó khăn cho lực lượng chức năng (Ảnh: Tiền Phong) Quần áo, vât dụng cá nhân quanh căn chòi nơi hai nạn nhân nghỉ ngơi. (Ảnh: Tiền Phong) (Ảnh: Tiền Phong)

Vụ hai 2 bộ xương khô giữa rừng: Địa hình gập ghềnh, hiểm trở, một trong hai nạn nhân là nam Liên quan đến vụ 2 bộ xương khô giữa rừng tại Kon Tum, theo thông tin từ Dân Trí, mới đây, ông Nguyễn Thành Tấn - Trưởng Công an xã Hiếu, huyện Kon Plông, Kon Tum đã lên tiếng.

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