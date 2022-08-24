Đi hái măng rừng, người dân hốt hoảng khi phát hiện 2 bộ xương khô nằm trên võng

Trong lúc đi hái măng tại rừng, người dân của huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương khô.
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Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra tung tích 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn được phát hiện tại khu vực rừng thuộc xã Đak Rong (huyện Kbang).
Trước đó, vào ngày 22/8, một số người dân của huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) trong lúc hái măng tại khu vực rừng thuộc xã Đak Rong (huyện Kbang) giáp ranh với xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) thì phát hiện 2 thi thể (chưa xác định được giới tính) nằm trên 2 chiếc võng đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương khô, quần áo mục nát.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vị trí phát hiện 2 thi thể thuộc khu vực rừng giáp ranh giữa xã Đak Rong (huyện Kbang, Gia Lai) với xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum)... Quanh hai thi thể còn lại các vật dụng như: ba lô, đèn pin, bật lửa cùng tư trang cá nhân.
Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, hai nạn nhân tử vong khoảng 8 tháng trước. Các thi thể trên có khả năng là người ở địa phương khác đến, bởi trong thời gian dài huyện Kbang không có gia đình thông báo tìm người mất tích.