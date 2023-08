Theo ông Dương, vào khoảng gần 10h trưa ngay (21/8), một số người dân làm nghề thuyền chài và người dân thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang (Hải Dương) phát hiện một thi thể nữ giới (chưa rõ danh tính, quê quán) tử vong đang có dấu hiệu phân hủy trên sông Cửu An.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 28/8 Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc, H.Ninh Giang (Hải Dương) - ông Vũ Văn Dương cho biết, địa phương vừa phát hiện một thi thể phụ nữ chưa rõ danh tính bị đuối nước, trôi trên sông Cửu An (H.Ninh Giang). Hiện thi thể đã được chôn cất tại địa phương.

Sự việc thu hút nhiều người dân địa phương. (Ảnh: Sức Khỏe và Đời Sống)

Theo đó, bà Phạm Thị Nhạ (trú tại thôn 1, xã Vạn Phúc) trả lời Báo Sức khỏe và Đời sống bà cho biết sau khi làm việc từ ngoài đồng trở về nhà, bà mang quần áo xuống rìa sông Cửu An giặt và bất ngờ nhìn thấy có hình giống con búp bê cách đó không xa; nhưng khi nhìn kỹ thì bà Nhạ nghi là thi thể phụ nữ. Thấy vậy, bà gọi cho anh Đạo (người hàng xóm).

Anh Đạo nói: "Khi thấy bà Nhạ nói vậy, tôi đi thuyền ra sông Cửu An để xem xét thì đúng là thi thể người phụ nữ tử vong. Địa điểm phát hiện thi thể là rặng tre mé bờ sông Cửu An cách bến đò Cổ Lôi khoảng hơn 100m (phía ngoài đê, đường 392). Thi thể nằm úp mặt xuống nước, trên người mặc áo phông màu đen cộc tay, quần cộc màu đen và tóc màu vàng. Ngay sau đó, tôi gọi điện thông báo sự việc cho chính quyền xã và Công an xã Vạn Phúc".