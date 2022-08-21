Qua khám xét thi thể, lực lượng chức năng không phát hiệu dấu hiệu bất thường.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 20/8, Công an thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa có một nạn nhân tử vong trong khu vực bến xe bỏ hoang.

Theo đó, khoảng 18h ngày 19/8, người dân phát hiện một thi thể trong khu vực bến xe (thuộc thị trấn Cẩm Xuyên). Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị trấn Cẩm Xuyên nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và xác minh sự việc.

Nạn nhân được xác định là anh N.V.V. (34 tuổi, trú thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên).

Bến xe thị trấn Cẩm Xuyên, nơi phát hiện thi thể anh V. - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin từ VTC news, tại hiện trường, thi thể nằm dưới đất, trên đầu kê một chiếc giày. Qua khám xét thi thể, lực lượng chức năng không phát hiệu dấu hiệu bất thường. Bến xe thị trấn Cẩm Xuyên là khu vực bị bỏ hoang nhiều năm nay, bên trong không có nhân viên hay phương tiện nào hoạt động. Công an thị trấn Cẩm Xuyên phối hợp Đội Điều tra Công an huyện bàn giao thi thể cho gia đình về mai táng theo phong tục địa phương.

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