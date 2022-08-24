Vụ hai 2 bộ xương khô giữa rừng: Địa hình gập ghềnh, hiểm trở, một trong hai nạn nhân là nam

Xã hội 24/08/2022 14:49

Liên quan đến vụ 2 bộ xương khô giữa rừng tại Kon Tum, theo thông tin từ Dân Trí, mới đây, ông Nguyễn Thành Tấn - Trưởng Công an xã Hiếu, huyện Kon Plông, Kon Tum đã lên tiếng.

Liên quan đến vụ 2 bộ xương khô giữa rừng tại Kon Tum, theo thông tin từ Dân Trí, sáng ngày 24/8, ông Nguyễn Thành Tấn - Trưởng Công an xã Hiếu, huyện Kon Plông, Kon Tum - cho biết, 2 thi thể được người dân phát hiện tại khu vực giáp ranh xã Hiếu (huyện Kon Plông) và xã Đăk Rong (huyện Kbang, Gia Lai). 

Một thi thể nằm dưới đất và một thi thể nằm trên võng (không phải nằm trên 2 chiếc võng như thông tin ban đầu). Hai thi thể đã bị phân hủy hoàn toàn, chỉ còn bộ xương khô, quần áo đã mục nát. Qua mắt thường nhận định thi thể dưới đất là nam, thi thể trên võng chưa rõ giới tính.

Vụ hai 2 bộ xương khô giữa rừng: Địa hình gập ghềnh, hiểm trở, một trong hai nạn nhân là nam - Ảnh 1
Dựa vào hiện trường có thể nhận định đây là điểm dừng nghỉ chân - Ảnh minh họa: Internet

"Hiện trường cách UBND xã Hiếu khoảng 25km. Khi đến cửa rừng phải bỏ xe và đi bộ thêm 30 phút thì mới đến được vị trí này. Đường đi gập ghềnh, hiểm trở và cảnh quanh đa số là rừng già, ẩm. Dựa vào cảnh vật tại nơi phát hiện 2 thi thể thì suy đoán, đây là một điểm dừng chân tạm của những người dân từ vùng khác đến khu vực này để tìm kiếm gì đó" - đại diện UBND xã Hiếu thông tin.

Vụ hai 2 bộ xương khô giữa rừng: Địa hình gập ghềnh, hiểm trở, một trong hai nạn nhân là nam - Ảnh 2
Hành lý cùng vật dụng cá nhân được tìm thấy ở hiện trường - Ảnh: Dân Trí

Sau khi xác định tọa độ, hiện trường thuộc về lâm phần do huyện Kbang, Gia Lai quản lý. Công an xã Hiếu đã bàn giao lại cho công xã Đăk Rong, huyện Kbang; đồng thời báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiến hành điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều vật dụng như ba lô, đèn pin, bật lửa và một số tư trang cá nhân. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân chết trước đó khoảng 7 - 8 tháng.

Vụ hai 2 bộ xương khô giữa rừng: Địa hình gập ghềnh, hiểm trở, một trong hai nạn nhân là nam - Ảnh 3
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin từ VTC News, trước đó, ngày 22/8, trong khi đi hái măng tại khu vực rừng thuộc xã Đak Rong (huyện Kbang), giáp ranh với xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), người dân phát hiện 2 thi thể.

Hai thi thể này đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương khô, quần áo mục nát và chưa xác định được giới tính.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân đã chết khoảng 7 đến 8 tháng.

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