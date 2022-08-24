Điều tra nghi án người phụ nữ bị chồng đánh đến tử vong ở Ninh Bình

Xã hội 24/08/2022 08:57

Tại cơ quan điều tra, ông Thái nghi ngờ chị Q. bị chồng là Trần Văn Toán bạo hành đến tử vong. Hiện lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ vụ việc.

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với VKSND cùng cấp và các cơ quan chuyên môn điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ tại xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn.

Thông tin ban đâu, sự việc xảy ra vào khoảng chiều 17/8 khi Công an xã Ân Hòa (huyện Kim Sơn) nhận trình báo của ông Mai Phúc Thái (74 tuổi) về việc con gái ông là chị M.T.Q. (32 tuổi) phải nhập viện cấp cứu.

Tới sáng 18/8, nạn nhân rơi vào tình trạng hôn mê, được đưa tới điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn nhưng đã tử vong. Tại cơ quan điều tra, ông Thái nghi ngờ con gái mình bị chồng là Trần Văn Toán (34 tuổi) bạo hành. Hiện lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ vụ việc.

Điều tra nghi án người phụ nữ bị chồng đánh đến tử vong ở Ninh Bình - Ảnh 1
Tới sáng 18/8, nạn nhân rơi vào tình trạng hôn mê, được đưa tới điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn nhưng đã tử vong - Ảnh minh họa: VOV

Trao đổi với VOV, theo hàng xóm, vợ chồng Trần Văn Toán và chị Mai Thị Q. làm nghề rửa xe. Thời gian gần đây thường xảy ra cãi cọ nhau. Một người dân sống gần nhà chia sẻ: "Đỉnh điểm trước khi xảy ra cái chết của chị Q. mấy ngày, Toán dẫn bạn bè về nhà chơi, chị Q. nấu nồi cá kho nhưng bị cháy. Thấy thế Toán và chị Q. xảy ra cãi nhau, sau đó Toán lao vào đánh chị Q. để lại nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Những ngày sau đó hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và Toán tiếp tục đánh chị Q.".

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Sau khi nạn nhân rơi vào tình trạng hôn mê, được đưa vào bệnh viện điều trị thì tử vong ngoại viện.

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