Sau khi nạn nhân rơi vào tình trạng hôn mê, được đưa vào bệnh viện điều trị thì tử vong ngoại viện.

Theo thông tin từ Zing News cho hay, người nhà nạn nhân trước đó đã lên trình báo công an nghi ngờ nạn nhân là chị M.T.Q. (32 tuổi) bị bạo hành. Cụ thể vào chiều 17/8, ông Mai Phúc Thái (74 tuổi) là cha của nạn nhân đã làm việc với cơ quan chức năng về nghi vấn con gái ông là chị M.T.Q. (32 tuổi) bị chồng Trần Văn Toán (34 tuổi) đánh đập dẫn đến tử vong.

Ngay sau đó, vào sáng 18/8, nạn nhân rơi vào tình trạng hôn mê, được đưa điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn nhưng tử vong ngoại viện.

Người phụ nữ tử vong nghi bị bạo hành. Ảnh minh họa: Internet

Nhận thấy dấu hiệu tử vong bất thường ở người phụ nữ, lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc. Cùng thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã phối hợp với VKSND huyện Kim Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các hoạt động xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ này.

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