Lao vào đám cháy cứu 5 người bị mắc kẹt, 2 chiến sĩ PCCC hôn mê, cấp cứu sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Xã hội 23/08/2022 10:12

Đám cháy đã bao trùm khí độc và khói lên toàn bộ một khách sạn ở Vũng Tàu, hai chiến sĩ và đồng đội đã không quản ngại khó khăn lao vào cứu nhiều người mắc kẹt.

Theo thông tin trên báo Người lao động, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20-8, Khách sạn ở Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) cầu cứu chữa khẩn cấ[ do bị cháy. Lúc này, trung tâm chỉ huy đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng với 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 (đóng tại huyện Xuyên Mộc) đến hiện trường.

Lao vào đám cháy cứu 5 người bị mắc kẹt, 2 chiến sĩ PCCC hôn mê, cấp cứu sau khi hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Người lao động

Vào thời điểm trên, khí độc và khói đã bao trùm lên toàn bộ khách sạn. Đặc biệt, tại tầng 5 của khách sạn vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt. Lúc này, Thượng úy Trần Nguyễn Hoàng Quân và hạ sĩ Nguyễn Ngọc Sơn và các đồng đội đã lao vào đám cháy giải thoát nhiều người. Trong đó, Thượng úy Quân đã trực tiếp cõng một cụ già và cùng đồng đội dìu 4 người đang hoảng loạn tinh thần ra ngoài an toàn.

Đến khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tuy nhiên, khi đã đưa được các nạn nhân thoát khỏi đám cháy, hai chiến sĩ không may hít phải rất nhiều khói độc nên đã bị hôn mê bất tỉnh, được đồng đội đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Lao vào đám cháy cứu 5 người bị mắc kẹt, 2 chiến sĩ PCCC hôn mê, cấp cứu sau khi hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh 2
Hai chiến sĩ hiện dần phục hồi sức khỏe an toàn. Ảnh: Báo Bà Rịa Vũng Tàu

Cập nhật thông tin từ báo Bà Rịa Vũng Tàu cho hay, sau 2 ngày được chăm sóc và điều trị, hiện sức khỏe của 2 chiến sĩ đã dần bình phục. Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Anh Hùng đã biểu dương tinh thần dũng cảm của Thượng úy Trần Nguyễn Hoàng Quân và Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, động viên 2 cán bộ chiến sĩ yên tâm điều trị, sớm trở lại công tác.

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