Vụ người đàn ông ra tay chém dã man nhân tình ở Bắc Giang: nghi phạm đã tử vong, uống thuốc diệt cỏ trong thời gian lẩn trốn

Xã hội 23/08/2022 14:27

Trước đó, vụ việc người đàn ông chặn đầu, ra tay sát hại dã man người phụ nữ trên đường phố Bắc Giang khiến dư luận không khỏi rúng động.

Theo thông tin mới nhất, kẻ phạm tội đã tử vong. Trước đó, theo VietNamNet đưa tin, nghi phạm Đinh Hữu Hải đã uống 2 chai thuốc diệt cỏ trước khi bị công an bắt giữ. Đến 21h40 ngày 22/8, nghi phạm này đã tử vong.

Theo thông tin từ Tiền Phong, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh khẩn cấp, quyết định tạm giữ và bắt giữ Đinh Hữu Hải về hành vi “Giết người”, tên này bị tố giác hành vi dã man, dùng dao chém nạn nhân tên L. hơn 10 nhát sau đó bỏ trốn tại một nhà nghỉ.

Vụ người đàn ông ra tay chém dã man nhân tình ở Bắc Giang: nghi phạm đã tử vong, uống thuốc diệt cỏ trong thời gian lẩn trốn - Ảnh 1

Nghi phạm Đinh Hữu Hải. Ảnh: Báo giao thông

Khai nhận vụ việc trên Báo giao thông, nghi phạm nhận tội bản thân và chị N.T.L. (40 tuổi, trú tại xã Phúc Hòa, Tân Yên) có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng với nhau dù cả hai đã có gia đình. Hải thường xuyên đến quán uống cà phê tại quán của chị này nên hai người nảy sinh tình cảm yêu đương.

Thời gian gần đây, Hải nghi ngờ chị L. có người khác, nhiều lần muốn chấm dứt mối quan hệ vụng trộm với hắn nên y ghen tuông và có ý định sát hại người tình.

Rạng sáng 20/8, Hải điều khiển ôtô tạt đầu xe máy của chị L. Khi nạn nhân ngã ra đường, nghi phạm dùng dao chém hơn 10 nhát vào đầu, mặt, tay khiến chị L. phải đi cấp cứu.

Gây án xong, nghi phạm lên xe bỏ trốn đi huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn sau đó gọi người nhà đến lấy xe, còn ông ta tiếp tục bỏ trốn.

Trong thời gian này, Hải đã uống thuốc sâu tự tử. Trưa 21/8, Hải bị cơ quan chức năng bắt giữ và đưa vào viện điều trị nhưng không qua khỏi. Nghi phạm được cho là hay đi hầu đồng, đi lễ tại địa phương và các tỉnh lân cận.

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