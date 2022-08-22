Người này khai nhận do có mâu thuẫn với 2 công nhân cùng chỗ làm nên đã nuôi ý định trả đũa, gây thiệt hại nặng về tài sản.

Trong quá trình làm việc, một công nhân có hiềm khích với những người tại chỗ làm nên thực hiện hành vi trái pháp luật. Theo thông tin trên Người lao động, đối tượng Võ Tấn Lợi (SN 1988; ngụ ấp Gành Hào 2, xã Hòa Tân, TP Cà Mau) đã thừa nhận hành vi ném thuốc trừ sâu vào ao nuôi tôm công nghiệp của ông Dương Quốc Cường khiến 4 tấn tôm tại đây chết sạch. Thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Lợi khai trước đây từng làm công nhân tại ao tôm của ông Cường và xảy ra mâu thuẫn với 2 công nhân.

Võ Tấn Lợi. Ảnh: Zing News

Tháng 2-2022, Lợi nghỉ việc và nảy sinh ý định ném thuốc trừ sâu vào ao để tôm chết, nhằm để chủ đuổi việc 2 công nhân trên. Đến khoảng tháng 6 vừa qua, Lợi mua 2 chai thuốc trừ sâu rồi chờ cơ hội để thực hiện hành vi.

Chiều 17-8, Lợi tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với một nhân viên khác ở ao tôm. Đợi đến tối cùng ngày, Lợi đã thực hiện hành vi ném thuốc trừ sâu gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho chủ ao tôm này.

Đối tượng khai nhận hành vi phạm pháp. Ảnh: Người lao động

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã vào cuộc, điều tra, làm rõ. Xác định cụ thể ao tôm của ông Cường được xác định chết bất thường hàng loạt, có dấu hiệu của đầu độc.

Cụ thể theo Zing News, công an TP Cà Mau phát hiện dưới đầm có túi nylon bên trong chứa một vỏ chai thuốc trừ sâu đã mở nắp. Kiểm tra xung quanh, ông Cường và các công nhân phát hiện túi nylon thứ 2 trên bờ, bên trong cũng đựng chai thuốc trừ sâu đã mở nắp.

Qua công tác sàng lọc Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã xác định được đối tượng hủy hoại tài sản là Võ Tấn Lợi nói trên.

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